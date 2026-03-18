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美股主要指數週二(17日)收盤齊揚，台積電ADR表現回穩小漲近2%，記憶體族群在創新高，美光漲幅超過4%；國際油價持續上漲，布蘭特原油仍受到伊朗與美國和以色列的戰爭影響，上漲超過3%，收在每桶103美元以上。美股四大指數17日收盤，道瓊工業指數小漲46.85點或0.10%，收46993.26點；那斯達克指數勁揚105.35點或0.47%，收22479.53點；標普500指數小漲16.71點或0.25%，收6716.09點；費城半導體指數漲40.58點或0.52%，收7836.83點。個股表現方面，台積電ADR小漲近2%，股價來到345.98美元，輝達股價在GTC大會後並未有太大起色，開高走低小跌0.7%，股價收181.93美元。另一方面，記憶體族群表現持續強勁，美光股價飆出新高來到461.69美元，強漲4.5%；SanDisk小漲2.35%、威騰電子大漲近10%。根據路透報導，週二國際油價收盤上漲超過3%，伊朗再度對阿拉伯聯合大公國發動攻擊，使市場更加擔憂：如果美國與以色列對伊朗的戰爭無法迅速解決，全球供應前景將進一步惡化。布蘭特原油期貨上漲3.21美元，漲幅3.2%，收於每桶103.42美元；美國西德州中級原油（WTI）上漲2.71美元，漲幅2.9%，收每桶96.21美元。金融諮詢機構IG Group市場分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）在報告中表示，「風險依然十分嚴峻，只需一個伊朗民兵發射飛彈，或在經過的油輪上布設水雷，就可能再次引爆整個局勢。」伊朗戰爭沒有緩和跡象。儘管油價未再重現本月稍早一度接近每桶120美元的短暫飆升，但伊朗對石油設施的攻擊，以及通過荷姆茲海峽的航運持續受阻——該海峽是全球約20%石油與液化天然氣貿易的重要通道——已使交易員為長期供應受損做好準備，這可能使油價維持高位。伊朗週二再度對阿聯酋發動攻擊，在四天內第三次襲擊引發出口碼頭起火後，富查伊拉港的石油裝載至少部分中斷。富查伊拉位於阿曼灣，緊鄰荷姆茲海峽之外，是全球約1%石油需求的重要出口通道。路透引述兩名消息人士說法聲稱，由於海峽實際上被關閉，作為石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國的阿聯酋，已被迫將產量削減超過一半。白宮經濟顧問哈塞特週二表示，油輪正「開始零星通過」荷姆茲海峽，並重申川普政府的看法，即伊朗衝突可能持續數週，而非數月。