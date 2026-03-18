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▲Jeremy（右1）與陳志強（左1）、柯有倫（右2）等人熟識，時常在社群上曬出合照。（圖／翻攝自Jeremy Threads）

家庭經歷相似 戀情曝光長輩反對成轉折點

▲Jeremy在3月10日發文，證實自己在楊千霈生日當天有出席生日宴，而他也被友人們稱為「板橋鄭伊健」。（圖／翻攝自Jeremy Threads）

友人牽線助攻 從聚會中重新培養感情

44歲女星楊千霈感情動向再度成為焦點，這位被外界關注的新對象Jeremy，實際姓陳，年約50歲出頭，曾赴加拿大求學、外型高挑俊朗，因神似職棒球員陳傑憲而引發討論，他在建材產業任職，事業十分穩定，私下與陳志強、柯有倫等演藝圈人士交情深厚，生活圈與娛樂圈有一定交集，從社群動態觀察，Jeremy也曾現身支持楊千霈的舞台劇演出，兩人互動早有跡可循，2人曾短暫交往，最終因為男方家族長輩反對而告終，如今復合也讓外界十分驚訝。根據《鏡週刊》報導，Jeremy過去曾有一段婚姻，並育有2名兒子；而楊千霈同樣為2個女兒的母親，雙方在家庭角色與人生階段上具有高度共通性，2人最初的相識源於一場婚禮場合，當時Jeremy擔任伴郎，而楊千霈正好宣布恢復單身，2人在輕鬆的社交氛圍中認識，因背景相似、話題契合，很快建立起良好互動，也讓這段關係在短時間內升溫。然而楊千霈與Jeremy的關係在初期並未順利發展，隨著戀情曝光，Jeremy的家族背景與事業狀況被進一步揭露，甚至過往相關糾紛也遭翻出，讓男方家人感到不安，特別是長輩對於與演藝圈交往持保留態度，認為會影響家族隱私與生活，導致2人一度中斷聯繫，當時雙方僅停留在曖昧階段尚未正式確認關係，便因外在壓力暫時畫下句點。儘管一度分開，但楊千霈與Jeremy擁有大量共同好友，尤其是演藝圈中的前輩與朋友，多認為彼此相當契合，於是頻頻安排聚餐與聚會，讓雙方在自然情境下重新建立互動，透過多次見面與交流2人逐漸放下過去顧慮，關係也悄悄回溫，這種循序漸進的方式，與過去楊千霈快速投入感情的節奏形成對比，也顯示她在感情處理上有所調整。從近期社群分享可見，楊千霈對這段關係態度相當坦然，不僅公開合照，甚至在生日慶祝畫面中與Jeremy親密互動，展現不同以往的自在狀態，據悉Jeremy不僅參與公開場合，私下也曾單獨為她慶生，顯示關係已進入穩定階段，更關鍵的是楊千霈的家人與孩子對Jeremy印象良好、給予正面支持，使這段歷經波折的戀情，終於逐步走向穩定發展。