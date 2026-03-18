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▲Jeremy（右）現身楊千霈（左）生日派對，男方輕摟楊千霈肩膀，2人戀情似乎悄悄復甦。（圖／翻攝自楊千霈IG@pinkbabe0309）

長輩因素成關鍵 戀情一度中斷

小Jeremy低調現身 手提蛋糕成關鍵訊號

44歲藝人楊千霈於去年初正式結束長達8年的婚姻關係，恢復單身後不久即傳出新戀情，對象是被稱為「建材陳傑憲」的Jeremy，該男子因外型神似職棒球星陳傑憲而引起話題，2人關係在曝光後迅速成為焦點，不過這段感情在消息公開後不久便急轉直下，傳出因外界關注及家庭因素影響，雙方關係迅速降溫，最終未能持續發展，當時被外界視為「見光死」的典型案例。近日，楊千霈被爆出情斷Jeremy一年後再續前緣，對方不僅私下幫她辦生日派對，更是高調手提蛋糕現身在楊千霈社群中，讓這段戀情似乎有復活的跡象。根據《鏡週刊》報導，這段關係之所以未能延續，與男方家庭態度有關，由於雙方背景與生活圈存在差異，加上長輩對於交往對象持保留立場，使兩人一度選擇暫停聯繫，關係形同中斷。儘管楊千霈過去被外界形容為極具魅力、在感情中總能掌握主導權，但這段戀情卻罕見地未能順利推進，也讓她的感情狀態再度受到關注。時間來到今年3月8日晚間，楊千霈於台北市一間餐廳舉辦生日聚會，現場可說眾星雲集，包括曾國城、屈中恆、樊光耀、游鴻明等資深藝人，以及柯震東、王柏傑、唐志中等圈內好友皆到場祝賀，氣氛熱絡，整場派對從晚間持續至深夜，楊千霈全程親自招呼賓客，展現她一貫的人緣與交際能力，也讓這場生日宴成為娛樂圈關注焦點。值得注意的是，現場出現一位熟悉身影——正是曾與楊千霈傳出緋聞的Jeremy，他當晚依照派對主題穿著粉紅襯衫現身，並特別準備訂製蛋糕進場，顯然早有準備，此舉不僅引起在場友人注意，也被視為2人關係重新升溫的重要訊號，Jeremy全程參與聚會，與其他賓客互動自然，顯示已重新融入楊千霈的生活圈。派對持續至凌晨時分，楊千霈逐一送客、氣氛溫馨，而Jeremy則陪伴她至最後，2人互動自然且默契十足，關係已明顯不同於過去的疏離狀態，據親友透露，在共同朋友的牽線下，2人早已重新取得聯繫，感情逐步回溫，從當晚的互動來看，這段曾中斷的戀情如今已悄然重啟，也讓外界對2人後續發展充滿關注。