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▲小S日前宣布復工，許多觀眾都期待她回歸。（圖／小S IG ＠elephantdee）

小S（徐熙娣）痛失大S後逐漸走出傷痛，3月初回歸《小姐不熙娣》錄製，但在結束工作後，卻突然情緒潰堤，當晚被直擊在陳建州（黑人）與范瑋琪夫妻家門口，放聲大哭模樣惹人心疼，還靠兩名助理攙扶才能走進家裡。根據《CTWANT》報導，小S 3月5日回歸《小姐不熙娣》，跟著節目進行開工外景錄製，先是到大直，再到信義區與派翠克會合，接著又到中山區的喜劇俱樂部，當天錄影的嘉賓還有黃豪平、鹿希派、甄莉、玉兔、蘿莉塔等人。原本氣氛都還正常，未料晚間8點半時，小S在兩名助理的陪同下離開時卻已經喝醉，計程車在小S家稍微停留之後，便轉往黑人和范范家，此時的小S情緒澈底崩潰，大哭的模樣讓人心疼。小S在痛失大S之後，花了很長的時間走出傷痛，今年2月2日適逢大S過世一週年，姊夫具俊曄親自替大S設計了紀念雕像，揭幕儀式後，具俊曄又被爆出爭遺產，連老公許雅鈞都被爆出桃色新聞，不知是否因家事讓她煩心。