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肯特點名以色列及相關遊說團體拖美國進入伊朗戰爭

肯特是誰？

美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）於週二（17日）遞出辭呈，並點名以色列強拉美國進入伊朗戰爭，成為川普政府首位因伊朗戰爭請辭高階官員。不過，在肯特遞出辭呈後，美國總統川普立刻否認這些說法，川普政府官員也跟進反駁肯特。肯特在社群媒體發布的聲明中表示，「伊朗對我們國家並未構成立即威脅，很明顯我們之所以發動這場戰爭，是受到以色列及其在美國強大遊說團體的壓力。」但這些說法遭川普否認。美聯社報導，肯特曾是綠扁帽特種部隊成員，並參與政治活動，且與極右翼人士有所聯繫，於去年7月以52比44票獲得確認任命。作為國家反恐中心負責人，他主管的機構負責分析與偵測恐怖主義威脅。此次領導層變動正值美國近期發生多起暴力攻擊事件後，外界對恐怖主義風險高度關切之際，肯特在辭職信中寫道，他做出這項決定的關鍵在於對伊朗發動打擊的理由。川普對這些軍事行動提出過多種不同說法，並反駁以色列迫使美國採取行動的說法。週二在橢圓形辦公室對記者發言時，川普表示他一直認為肯特「在安全問題上過於軟弱」，並稱若政府中有人不認為伊朗構成威脅，「我們不需要這樣的人」。川普批肯特「不是聰明人，不是精明的人。伊朗是一個巨大的威脅」；而在一年前提名肯特時，川普曾稱讚他是「一生都在追捕恐怖分子與罪犯的人」。國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）也跟進川普論調，並為川普護航稱，是否認定伊朗構成威脅，應由川普決定，「在仔細審視所有資訊後，川普總統認定伊朗的伊斯蘭恐怖主義政權構成迫在眉睫的威脅，並基於這一判斷採取行動。」共和黨眾議院議長強生（Mike Johnson）也反駁肯特的說法，「我已經聽取所有簡報。我們都清楚理解，確實存在迫在眉睫的威脅，伊朗非常接近核能力濃縮，並且以區域內無人能及的速度建造飛彈。」強生還說，他相信如果川普當時選擇等待，「我們將會出現大量美國人、軍人及其他人員傷亡，我們的設施也會遭受重大破壞。」肯特的軍事背景與個人犧牲經歷，使他在川普支持者中具有吸引力。作為綠扁帽成員，他曾參與11次戰鬥部署，退役後加入中央情報局（CIA）。他的妻子是海軍密碼專家，於2019年在敘利亞遭自殺炸彈攻擊身亡，留下兩名年幼兒子，現年45歲的肯特之後已再婚。在加入川普政府前，肯特曾在華盛頓州兩度競選國會議員，但未選上。2021年美國在相當混亂的情況下撤離阿富汗期間，肯特批評民主黨政府以及部分得利者，「我們沒有從這一切中學到教訓，有人在其中賺錢、建立事業，他們是踩在美國士兵的犧牲與屍體之上做到的。」在2022年國會競選期間，肯特曾為極右翼軍事組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員格雷厄姆·喬根森提供顧問服務。他也與基督教民族主義團體「愛國者祈禱」（Patriot Prayer）密切合作，並獲得多名極右翼人物支持。