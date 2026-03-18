我是廣告 請繼續往下閱讀

林依晨2008年以《惡作劇2吻》拿下金鐘視后，事業正巔峰時，她卻檢查出腦瘤，不得不接受手術，她近來在節目《陳辰的超越邊界》中聊到生病那段時間，手術醒來時滿嘴的血腥味，讓她瞬間有「人生跑馬燈」，「原來死亡離我這麼近。」林依晨在節目中提到，當時她的臉和身體不明原因浮腫，不管怎麼飲食控制都很難改善，後來去檢查才發現腦下垂體漲了一顆約2公分的囊腫，位置有可能壓迫到視神經，會影響到視力，甚至無法正常行動，手術不得不開。林依晨說手術室結束，在恢復室醒來的時候是滿嘴血腥味，「我才發現自己好像離死亡很近，突然人生跑馬燈，情緒也變得脆弱。」林依晨也說，手術後她反思自己的人生，曾問自己，「如果我現在走了，會不會後悔？」答案是會，因為有好多事還沒嘗試。也是那時候，林依晨才重新檢視自己的生活狀態，「以前的我不能忍受長時間不工作，覺得那是浪費，甚至審視自己怎麼不上進。」手術後她推掉大量工作，去遊學、旅行，體驗世界。