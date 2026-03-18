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▲臺北大巨蛋B1，子瑜的應援柱已經張貼完成，吸引不少粉絲前往拍照打卡。（圖／記者張一笙攝）

子瑜視覺最受關注 師傅直呼壓力大

▲為求完美，4名施工師傅一同貼子瑜的應援柱。（圖／記者張一笙攝）

宣傳造型意外歪樓 被指神似超商提網

▲子瑜此次代言7-11的水藍禮服，被笑說跟超商網袋撞臉。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu、Threads）

大巨蛋迎接K-POP盛事 粉絲期待爆棚

▲TWICE本週末將於臺北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

韓國超人氣女團TWICE即將於本週登上臺北大巨蛋開唱，場館外的應援工程也進入最後衝刺階段，昨（17）日《NOWNEWS今日新聞》記者前往臺北大巨蛋，現場可見「9柱」大型成員視覺幾乎全數完成，象徵9位成員的柱面設計逐一亮相，吸引不少粉絲提前朝聖拍照。有趣的是，原先2人一組進行施工的配合，當輪到子瑜的柱子時，一口氣出4名師傅共同作業，另外還有一名大圖輸出廠商監督，對此，現場施工人員表示：「這個一定要好好貼，不然會被粉絲罵！」讓現場不少粉絲都笑出來。據了解，大巨蛋B1現場共有4位師傅同時進行貼圖作業，分工明確、節奏緊湊，由於柱體高度與曲面結構不同，每一張成員海報都需經過反覆比對與校正才能確保貼合完整且不變形。施工人員坦言，這類大型輸出一旦貼歪，不僅影響美觀，還可能需要重新施工，時間與成本壓力都不小，因此過程中幾乎不敢有任何失誤。其中台灣成員子瑜的柱面視覺成為現場最受矚目的焦點之一，不少粉絲特別守候拍攝，甚至在遠處觀察貼圖過程，負責該區的師傅笑說：「這張真的不能貼歪，貼歪會被罵慘。」一句話道出現場壓力，也反映出粉絲對細節的高度要求，從對位到收邊，每個步驟都格外謹慎，力求呈現最完美的效果。除了演唱會外，子瑜也跟台灣知名超商7-11聯名活動，此次聯名活動除了有超高熱度之外，子瑜的一套宣傳造型卻意外成為討論焦點，她在形象照中穿著一襲粉藍色禮服，整體造型清新優雅，但有網友卻聯想到超商常見的「微波提網」，直呼兩者外型相似，引發網路熱議，貼文曝光後迅速擴散，不少人留言表示「越看越像」，甚至成為另類迷因話題。該話題在社群平台上持續發酵，許多網友幽默回應，認為這種「撞衫」說法既荒謬又有趣，留言區充滿笑聲，有粉絲笑稱「可能會讓網袋賣到缺貨」，也有人直言雖然好笑，但仍無損子瑜的美貌，對此品牌官方社群小編也緊急回應「不是啦」，試圖平息這波意外討論，但反而讓話題更加熱絡。隨著場外佈置逐步完成，臺北大巨蛋也正式進入演出倒數階段，這場演唱會不僅是TWICE的重要里程碑，更被視為台灣大型場館迎接國際K-POP演出的指標性事件，粉絲間討論熱度持續升溫，從應援物到全台北市9大拍照打卡點都成為話題，隨著「9柱」全面亮相，TWICE大巨蛋演唱會現場氛圍已提前點燃，演出當天勢必再掀一波高潮。