我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普去年12月允許輝達向特定的中國客戶銷售H200晶片，中國不斷釋出晶片自主和封禁輝達晶片的消息，但如今事態有所改變。輝達執行長黃仁勳透露，已收到來自中國客戶的訂單，正重啟H200晶片的生產作業。根據法新社報導，黃仁勳週二在輝達GTC大會後於聖荷西受訪時表示，輝達正為中國客戶重啟其高性能晶片的生產，「我們已經收到許多客戶的訂單，目前正著手重新啟動製造流程，供應鏈正在全面啟動」。黃仁勳直言目前情況已經與兩週前有所不同，公司如今已獲得「雙方」的許可。美國商務部一名官員曾在2月下旬表示，儘管出口限制有所放寬，但可用於訓練和運作人工智慧系統的輝達H200晶片並未出售給中國企業。由於國家安全考量，該款H200晶片被美禁止在中國銷售。美國總統川普曾於12月表示，他已與中國國家主席習近平達成協議，將放寬相關限制，但部分國會議員警告，此舉可能有助於中國軍事發展。美媒CNBC則提到，在2月25日公布季度財報後，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）對分析師表示，美國政府已批准「少量H200產品」可銷往中國，但尚未產生任何相關收入。延遲的原因與兩國對安全問題的審查有關，儘管黃仁勳曾在華府進行遊說，並於今年稍早訪問中國。即便沒有來自中國的銷售，輝達在最新一季仍有73%的營收成長，這已是連續第11個季度增幅超過55%。預測本季營收將成長約77%，並表示其財測並未納入來自中國資料中心業務的任何收入。報導也點出，美國的出口許可要求仍然相當嚴格，包括對出貨量的限制、強制性的第三方測試，以及需向政府繳納部分銷售額等規定。