氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（16）日受到高壓迴流影響，各地天氣維持晴朗，南部地區高溫有機會突破30度。明（19日）起鋒面接近，一路影響至週六（21日），北台灣、東部將有局部短暫雨、氣溫轉涼，而下週五（27日）將有新一微弱鋒面影響台灣天氣。
把握最後一天好天氣！今南部高溫破30度
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，東半部沿海有低層雲，伴隨弱降水回波，陸地尚無降雨；馬祖有局部濃霧。大氣回暖，但因晴朗、靜風，局部地區仍有輻射低溫，截至5：12本島的平地最低氣溫為新竹關西鎮11.2度；各地區平地最低氣溫約在13度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日受高壓迴流影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；東半部偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部13至29度、中部13至29度、南部13至31度、東部13至30度。
明鋒面接近連3天有雨！週日回暖：下週五又變天
進一步觀察發現，最新模式模擬調整為，明（19）日微弱鋒面在北部海面、逐漸接近，台灣附近水氣漸增，容易起霧，北臺因雲量增多、氣溫稍降、略轉涼，其他地區仍偏暖。部分山區及大台北、東半部偶有局部零星少量降雨的機率。週五、六（20、21日）微弱鋒面掠過、北部、東半部轉有局部短暫雨；北臺轉涼，中南部白天微熱、早晚涼。
週日至下週四（22至26日）微弱鋒面北移、消散，各地恢復晴朗穩定，白天微熱約30度、逐日緩升至30度以上、早晚偏涼，東半部偶有零星少量飄雨的機率。下週五（27日）另一微弱鋒面掠過，北、東轉雨，氣溫略降、由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續觀察。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，東半部沿海有低層雲，伴隨弱降水回波，陸地尚無降雨；馬祖有局部濃霧。大氣回暖，但因晴朗、靜風，局部地區仍有輻射低溫，截至5：12本島的平地最低氣溫為新竹關西鎮11.2度；各地區平地最低氣溫約在13度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日受高壓迴流影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；東半部偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部13至29度、中部13至29度、南部13至31度、東部13至30度。
進一步觀察發現，最新模式模擬調整為，明（19）日微弱鋒面在北部海面、逐漸接近，台灣附近水氣漸增，容易起霧，北臺因雲量增多、氣溫稍降、略轉涼，其他地區仍偏暖。部分山區及大台北、東半部偶有局部零星少量降雨的機率。週五、六（20、21日）微弱鋒面掠過、北部、東半部轉有局部短暫雨；北臺轉涼，中南部白天微熱、早晚涼。
週日至下週四（22至26日）微弱鋒面北移、消散，各地恢復晴朗穩定，白天微熱約30度、逐日緩升至30度以上、早晚偏涼，東半部偶有零星少量飄雨的機率。下週五（27日）另一微弱鋒面掠過，北、東轉雨，氣溫略降、由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續觀察。