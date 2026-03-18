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方志友、楊銘威今（18）日爆出協議離婚，兩人2015年合作電視劇《我的寶貝四千金》相識相戀，雖他們沒有對到戲，但私下早已來電，當時23歲的方志友抱著玩玩看的心態，沒想到奉子成婚，只是多年來的摩擦不斷，有次小倆口幾杯黃湯下肚起了口角，女兒送她的卡片上寫著「希望妳當快樂媽媽」逼哭她。對於離婚傳聞，方志友經紀人回應，「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」根據《鏡週刊》報導，方志友當時和楊銘威交往，才剛結束一段戀情，原本只抱著玩玩看的心態，沒想到意外懷孕，恰好她的角色也是一名未婚媽媽，即便發福也很合理，戲殺青後，兩人也大方公開戀情，攜手步入婚姻。只是年輕夫妻爭吵不斷，外界誘惑大，2019年時方志友曾和吳念軒合作《粉紅色時光》，據傳兩人過從甚密，惹得吳念軒當時女友吳心緹不爽。會走到協議離婚這一步，源於某次楊銘威喝了酒之後與方志友起口角，方志友在聚會上向友人傾訴壓力，現階段只想保護孩子的幸福，有次女兒送她卡片，寫著「希望妳可以當快樂的媽媽」讓她百感交集。據悉兩人並沒有想對簿公堂，只希望私下協調好照顧孩子和財產的分配，好聚好散。對於離婚傳聞，方志友經紀人回應，「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」