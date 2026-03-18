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WBC經典賽冠軍賽，台灣時間今（18）日上午8時，由委內瑞拉與地主美國展開最後決戰。經典賽即將落幕，中華民國運彩公會理事長何昱奇今早在臉書發文說，這段時間，看見台灣球迷最純粹的熱情；不論勝負，每一聲吶喊、每一次集氣，都是對台灣體育最真誠的支持。只是，比賽會結束，熱情不該只停留在賽場上，「我們更該思考的是：下一步是什麼？」經典賽中華隊雖然末能晉級，但是擊敗南韓隊那一場精彩表現，至今仍讓球迷熱血沸騰。何昱奇卻說，台灣的體育發展，不能只靠一場場國際賽的感動支撐，應該建立在更完整、更長遠的制度之上，包括完善的運動政策規劃、健康且均衡的運動觀念普及、運動員從培育到退役的人生整體規劃、行政機關對預算執行透明與責任考核。他強調，這些才是真正決定台灣體育能走多遠的關鍵，「我們需要的，不只是掌聲，而是行動。」何昱奇表示，球迷的熱情，是最強大的力量。這股力量，應該延續到日常生活中。所以呼籲全民，持續關注體育政策、監督立法與行政機關的作為、支持基層運動與在地選手、讓體育，不只是比賽時的熱血，而是成為台灣社會的一部分。最後，理事長送給球迷一句話，「一場比賽可以帶來感動，但一個優質制度，才能改變未來。」他感謝每一位為中華隊加油及熱愛棒球的球迷，讓我們把這份熱情，延續到台灣體育的每一天，讓台灣體育運動環境一起更好。