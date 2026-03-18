我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方志友（如圖）23歲時帶球閃嫁楊銘威，2人11年來歷經感情風波，最終於近日協議離婚。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

感情受傷想當玩咖 卻意外遇上楊銘威

▲楊銘威（左）和老婆方志友（右）已經許久沒有同框。（圖／記者陳明中攝）

吳念軒緋聞風波 婚姻一度陷入危機

▲方志友曾在與吳念軒（如圖）合作《粉紅色時光》時，傳出互動過於親密的傳聞。（圖／記者朱永強攝）

楊銘威酒後起爭執 成2人婚姻爆炸導火索

對於方志友與楊銘威的離婚傳聞，方志友經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者回應：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」

35歲女星方志友今（18）日驚傳與楊銘威協議離婚，讓不少人都十分震驚，而方志友的情史向來話題不斷，從年輕時感情受挫萌生「玩咖心態」，到與老公楊銘威閃電戀愛、未婚懷孕步入婚姻，再到婚後爆出與男星吳念軒互動過從甚密的緋聞，一路走來跌跌撞撞，也讓她的感情世界始終備受關注，《NOWNEWS今日新聞》記者也整理她幾段最具代表性的情感關鍵。事實上，方志友曾坦言自己在年輕時曾因感情受傷，一度對戀愛抱持較為隨性的態度，甚至想挑戰當「玩咖」，不再投入過深感情，也正是在這樣的心境下她與楊銘威開始交往，原本只是抱持「試著交往看看」的輕鬆態度，沒想到2人感情迅速升溫，23歲時甚至意外懷孕，人生方向瞬間改變。相較於方志友一度猶豫是否要生，楊銘威則選擇開心接受，甚至視為2人關係的轉折點，也讓這段原本帶點玩票性質的戀情，直接走向婚姻。2015年，方志友與楊銘威正式登記結婚，成為演藝圈「先有後婚」的代表之一，2人婚後育有一子一女，一邊拍戲工作、一邊經營家庭，在外界眼中一度是幸福家庭典範。不過婚姻並非童話，方志友也曾公開吐槽老公個性太隨性，是「沒有原則的爸爸」，甚至會在孩子面前開玩笑提「離婚」，加上生活壓力與育兒觀念差異，讓夫妻關係時有摩擦，她也坦言婚姻需要磨合，2人並非外界想像的完美無缺。2020年，方志友與男星吳念軒合作戲劇《粉紅色時光》，卻爆出2人私下互動過於親密的傳聞，甚至流出行車紀錄器對話，引發外界高度關注。當時不僅傳出楊銘威心生芥蒂，也讓這段婚姻一度被外界認為出現裂痕，不過後來雙方經紀人皆出面澄清，強調只是拍戲期間感情太好、互動較無分寸，最終風波逐漸平息，但也成為她情史中最具爭議的一段。儘管曾歷經緋聞與婚姻危機，當時的方志友與楊銘威並未走向分開，反而選擇繼續經營家庭關係，2人在吳念軒緋聞後也開始攜手上節目、大談婚姻生活，甚至以「互相吐槽」方式維持感情，也讓外界看見不同於過去的成熟相處模式。然而，婚姻並非童話故事，即便方志友與楊銘威努力上節目修復關係，2人最終也因為楊銘威酒後的爭執導致婚姻破裂，如今正在協議離婚。事實上，方志友多次在節目、訪談中提到楊銘威的飲酒問題，要他不要喝太多，但似乎沒有成效，因此導致酒後爭執。