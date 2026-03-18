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隨著美國針對伊朗的戰爭持續到第三周，美國國會關注這場戰爭是否會影響原定的國防計畫，包含對台灣的軍售交付時程。美國國務院官員在國會聽證會上強調，並不會延後向台灣運送裝備。根據路透報導，美國與色列自2月28日開始對伊朗發動空襲，這場行動引發部分美國官員擔憂，美國國防工業可能無法滿足需求，甚至可能被迫減緩對包括台灣在內的買方武器交付，而台灣正面臨來自中國日益增加的軍事壓力。美國聯邦眾議院外交委員會17日舉行「改革美國軍售」（Reforming America’s Defense Sales）聽證會，美國聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）17日指出，美國對台軍售仍有價值210億美元的軍售尚待交付，包括約80億美元（約新台幣2552億元）的F-16V戰機、20億美元（約新台幣638億元）的艾布蘭主力戰車，希望能夠加速交貨；美國聯邦眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）也聲稱，他的選區內有軍火供應商向台灣出售零件，但沒有被國防部優先處理。川普政府官員周二向國會議員表示，對伊朗的戰爭並未延誤對台灣的武器交付，也未改變美國對該島的政策；美國國務院政治軍事事務首席副助理國務卿布朗（Stanley Brown）強調，「我們有延後向台灣運送裝備嗎？沒有」；在伊朗戰爭開始之前，美國對台軍售就已累積數十億美元的積壓訂單。布朗表示，政府正在尋找加快交付的方法，但未提供具體細節。美國國防安全合作局局長米勒（Michael Miller）則稱，美台安全合作仍是重中之重，時程延誤可能涉及出口許可問題，或台灣方面的採購安排。路透提到，多名眾議院委員會成員在聽證會中對台灣議題表示關切。聽證會當天，川普宣布延後原定前往北京與中國國家主席習近平會面的時程，在聽證會中多名眾議院議員對台灣情勢表達關切，來自佛羅里達州的委員會主席馬斯特（Brian Mast）及其他共和黨人指責民主黨拖延對重要盟友在面對國際威脅時所需的關鍵援助。路透上週報導提到，一項包含先進攔截飛彈在內的美國對台重大軍售案已準備好等待川普批准，並可能在其訪中之行後簽署。該軍售案金額約為140億美元，將成為台灣歷來最大的一筆軍售案，目前尚不清楚訪中行程延後是否會影響該軍售案的時程。