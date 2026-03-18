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投資人持續逢低買進美股，不過因為油價再度上漲，限制指數漲幅，美股四大指數週二小幅收高，帶動台北股市今（18）日開盤上漲92.71點、來到33929.28點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.43點、來到322.46點，隨後來到近26年新高。今日開盤量大強勢個股：旺宏、群創、力積電、華邦電、兆赫；開盤量大弱勢個股：聯合再生、國碩、景碩、聯茂、建準。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲30元、來到1900元；台達電開盤上漲25元、來到1465元；鴻海開盤上漲1.5元、來到213.5元。川普週一表示，美國正籌組一個國際聯盟，協助護航船隻通過荷姆茲海峽。不過在大多數北約盟友拒絕參與後，川普週二在自家媒體平台Truth Social發文稱，美軍已「重創伊朗軍事力量」，包括海軍、空軍與防空系統，因此美國並不需要北約或日本、澳洲、韓國等其他國家的協助，即可完成護航任務。另外，川普表示，與中國國家主席習近平的美中峰會將重新安排，預計約「五到六週後」舉行，但尚未公布確切日期。中國方面表示，雙方仍就川普訪華行程保持溝通，峰會時間仍在協調中。此外，市場聚焦聯準會即將公布的利率決策。鑑於伊朗戰爭已導致石油市場陷入混亂，聯準會很可能會維持利率政策不變。聯準會也將發布首份2026年經濟預測報告。美股昨日小幅收高，道瓊指數上漲46.85點或0.10%，報46,993.26點，那斯達克指數上漲105.35點或0.47%，報22,479.53點，標普500指數上漲16.71點或0.25%，報6,716.09點，費半指數上漲40.58點或0.52%，報7,836.83點。科技五大巨頭走勢不一，Meta下跌0.76%，蘋果上漲0.56%，Alphabet上漲1.75%，微軟下跌0.14%，亞馬遜上漲1.63%。半導體股漲跌互見，AMD下跌0.14%，博通下跌1.11%，輝達下跌0.70%，應用材料上漲1.81%，高通上漲1.70%，美光上漲4.50%。台股ADR集體走高，台積電ADR上漲1.98%，日月光ADR上漲1.44%，聯電ADR上漲0.53%，中華電信ADR上漲0.67%。