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美國總統川普要求盟國軍艦護航，協助重新開放荷姆茲海峽以恢復石油運輸，但屢屢遭到拒絕，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）17日明確表示，法國絕不會參與任何荷姆茲海峽的軍事行動。阿拉伯聯合大公國官員則成為首個表態有意參與美國保護荷姆茲海峽行動計畫的國家。根據路透報導，馬克宏週二表示，法國永遠不會參與解除荷姆茲封鎖的行動，並反駁川普稱法國願意提供協助的說法。川普週一在白宮活動中表示，他已與馬克宏通話，並就其在爭取盟友協助解除荷姆茲海峽封鎖的立場給予「10分中的8分」，並暗示馬克宏將加入由美國支持的行動。馬克宏在一次討論中東衝突的內閣會議開始時表示，「我們並非衝突的一方，因此在當前情勢下，法國永遠不會參與開放或解放荷姆茲海峽的行動。」法國官員表示，法國正推動自身的努力，計畫在安全情勢穩定後，並且不包含美國參與的情況下，籌組一個確保荷姆茲海峽安全的聯盟。川普近日不斷抱怨各國拒絕派遣軍艦護送油輪通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），同時將矛頭指向北約，在自家社群平台Truth Social發文批評，美國已從大多數的北約盟友那裡得知，他們不願意參與美國在中東針對伊朗「恐怖主義政權」所進行的軍事行動。儘管幾乎所有國家都強烈同意他們的做法，並認為無論如何都不能允許伊朗擁有核武器。川普批每年要花數千億美元保護北約這些國，但北約盟友卻不願意為美國做任何事。川普氣喊，「正因為我們取得了如此巨大的軍事成功，我們不再需要或希望北約國家的協助——我們從來就不需要！同樣地，日本、澳洲或韓國也是如此。」就在稍早，終於有第一個國家願意表態加入，阿聯總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）17日在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）表示，談判仍在進行中，尚未達成正式計劃，但亞洲、中東和歐洲的「大國」有責任確保貿易和能源的流通，強調阿布達比對於參與維護海上安全持開放態度。阿聯長期以來一直與伊朗保持著密切的貿易聯繫，但自戰爭爆發以來，兩國關係惡化，加爾賈什表示，阿布達比沒有與德黑蘭進行「積極的」談判。他表示，一旦戰爭結束，就需要達成協議，保證伊朗不能利用其核武、飛彈或無人機計畫「恐嚇該地區」。他說，解決方案必須保證該地區不會生活在伊朗核計劃、導彈和無人機威脅之下。