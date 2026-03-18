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行政院長卓榮泰自費208萬包機飛日本，替中華隊棒球賽加油，並出示單據堅稱「私人行程」，遭國民黨陣營強力質疑公器私用、價格過於優惠等。前藍營發言人楊智伃昨（17）日更揭露，實際到日本國稅廳法人查詢網站搜尋卓榮泰公布的日本包車公司，卻查無資料，唯一相符的公司竟然已歇業，且在大老遠的崎玉縣。楊智伃對此狠批，卓榮泰越解釋，疑點越多；越想止血，反而越像在補破網。楊智伃昨指出，她早就點出，這次卓榮泰包機事件，絕對不只是濫用職權、濫用納稅錢這麼簡單，背後更可能牽動敏感的外交互動與對外關係。這不是什麼「外交突破」，而是一場外交恥辱、外交悲劇。楊智伃指，更離譜的是，卓榮泰為了止血、為了急著下車，拿出來的單據不但沒有解釋清楚，反而讓更多網友化身柯南，查出一連串新的疑點，包含包機價格為何便宜得不合理？單據為何是事後補開？中職為何能幫忙「代買」門票？一張張單據，竟然又衍生出一串爭議，簡直是案外案接案外案，罄竹難書。針對卓榮泰公布的資料，楊智伃說，其中一張日本包車單據，收款公司名稱寫的是「大成國際商事」。但實際到日本國稅廳法人查詢網站搜尋，查了「大成国際」結果查到的卻是3家不相干的公司：大成国際合同会社、大成国際貿易株式会社、日本大成国際株式会社。楊智伃提到，若用「大成国際商事」以及「大成國際商事」，卻完全找不到賴政府公開展示單據上所寫的「大成國際商事」。不只是持續有人對此提出質疑，在網路上找「大成國際商事」，卻是「永久歇業中」的標示。其中地址還標示為：「〒365-0047 埼玉県鴻巣市逆川1-4-4 ダイアパレス鴻巣307號室」，所以，這家公司到底存不存在？如果存在，為什麼查不到？如果查不到，這張單據的真實性到底是什麼？楊智伃認為，更何況，若是到長野縣出差包車，為什麼會找一家位在埼玉縣鴻巢市、看起來也不尋常的公司來承接？這樣的單據，真的禁得起檢驗嗎？賴政府既然想要自證清白，就不該只是丟出幾張疑點更多的單據，企圖草草過關。卓榮泰從一開始的閃躲迴避、說法前後不一，到謝系一路不合理護航，都讓國人看得非常清楚：賴政府行政院的誠信，已經出了大問題，卓榮泰本人更難辭其咎。