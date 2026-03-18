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美國聯合以色列對伊朗展開軍事行動，伊朗則採取報復措施，導致全球能源要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎陷入關閉狀態。美國總統川普原訂3月底訪問中國，與中國國家主席習近平舉行川習會，但因受到美伊戰爭影響確定延後。共機擾台在2月底開始頻率減低，外界推測與川習會與美伊戰爭有關。在川習會延後之後，國防部今（18）日表示，自昨日6時自今日６時，陸續偵獲共機36架，其中24架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部與東部空域，另偵獲共艦8艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨日上午8時35分至下午1時05分，在北部空域偵獲共軍主戰機2架次；昨日上午7時20分至下午8時55分，在中部空域偵獲共軍主、輔戰機及無人機28架次，其中18架次逾越中線；昨日上午8時05分至下午8時20分，在西南部空域偵獲共軍主、輔戰機5架次；昨日上午8時30分至下午1時40分，在東南空部偵獲無人機1架次。國防部昨日下午表示，自昨日上午8時01分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，其中21架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。