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中東戰火持續延燒，全球能源供應鏈遭到嚴重衝擊，亞洲多國正面臨前所未有的燃料短缺壓力。為避免能源危機進一步擴大，各國政府紛紛祭出緊急節能措施，從縮短工作日到限制用電，全力降低燃料消耗，同時呼籲民眾切勿恐慌性囤油。根據《彭博社》報導，隨著能源供應緊縮，亞洲各地政府已全面進入應變模式。然而即使官方頻頻呼籲冷靜，從馬尼拉到河內，多地加油站仍出現排隊搶油的現象，顯示市場緊張情緒持續升溫。巴基斯坦率先宣布超過10項緊縮措施，包括減少每週工作天數、關閉學校，以及暫停內閣薪資發放等，試圖從政府端率先降低能源消耗。菲律賓則宣布公家機關每週僅開放4天，並限制電梯使用、將冷氣溫度不得低於24°C。由於該國幾乎完全仰賴石油進口，能源部指出，目前庫存僅能支撐至4月，正積極與美洲、澳洲與非洲洽談新的供應來源，以填補缺口。越南與泰國也同步採取行動。越南呼籲民眾避免囤積汽油，並推廣搭乘大眾運輸與騎自行車等節能方式，同時調降石油關稅並考慮自委內瑞拉進口原油；泰國則推動居家辦公、暫停非必要海外出差，並計畫提高生質燃料使用比例，以降低對進口石油依賴。印度方面則動用緊急權力，將液化石油氣優先轉供家庭使用。經濟學家指出，當前問題已從價格飆升演變為實際供應短缺，若情況持續，將對產業與經濟成長造成連鎖衝擊。整體危機導火線，來自荷莫茲海峽幾乎關閉，使全球約五分之一的石油運輸受阻。專家警告，若戰事無法迅速降溫，能源緊張恐成為改寫全球經濟格局的關鍵轉折點。