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立法院程序委員會17日開會，藍委葛如鈞未到場，擔任主席的又是藍委翁曉玲，表決時藍白立委人數少一人，翁曉玲在綠委喊有異議的狀況下未裁示表決，直接宣告決議，引發在場綠委不滿，痛罵沒收表決。翁曉玲今（18）日受訪說，這跟葛如鈞有沒有來沒關係，過去程序委員會也曾這樣處理，他只是援例處理議事。翁曉玲表示，民進黨稱「沒收表決」並不正確，他是參考過去民進黨立委的作法，包括現為高雄市長陳其邁、綠委吳秉叡等人，在擔任程序委員會主席時，在類似情況下，也曾採取相同處理方式，因此並未違反民主原則。她並強調，相關議事議程草案後續仍須送交院會表決，程序並未終結。對於民進黨團的批評，翁曉玲認為是「想太多」，若此舉違反民主原則，民進黨也應檢視過去自家委員的處理方式，議事程序本來就可能存在不同作法，這僅是其中一種處理方式，並無絕對對錯。至於葛如鈞的狀況，翁曉玲表示，每位委員皆有請假權利，也都可能有更重要行程，大家都已盡職責，而在議事議程草案無法達成共識時，依過往慣例，就是直接送交院會處理。