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▲許男不斷咆哮、推擠員警，員警見狀後持警棍朝許男腿部打。（圖／警方提供）

位於台北市萬華區的西門町6號出口附近昨（17日）晚間發生一起糾紛案件，一名許姓男子因喝醉情緒失控，不斷在路邊對其他路人大聲咆哮，雙方因而爆發口角衝突。警方獲報到場後上前勸阻，但許男仍不聽勸，甚至還直接出手推員警，員警忍無可忍掏出警棍對許男的雙腳猛打。後續對其實施保護管束，帶返所查處，待其情緒平穩後解除管束。有目擊民眾拍下事發畫面，引發討論。據了解，許男當時因喝醉和其他民眾爆發口角糾紛，其中一方已離開現場，留下許男在原地失控、大聲咆哮。警方獲報到場後，甚至還試圖推擠員警。從畫面中可見，當時員警欲將不受控的許男壓制在地，但許男不斷反抗，甚至還出手和員警發生拉扯。員警見狀後，直接掏出警棍朝許男的腿部猛打到牆邊，一旁熱心民眾看不下去上前勸說，直至支援警力到場後，許男才被壓制帶回，全案依違反社會秩序維護法進行裁罰。事後，有網友將事發畫面PO上社群網站Threads，瞬間掀起網友兩集熱議，一派挺員警表示，「評論區的人很好笑台灣警察敢打人開槍嗎？那麼厲害你去當…….薪水少就算了吃力不討好的工作。」、「台灣警察真的用生命在執勤，稅收應該用來提升 軍警消的隨身裝備才對」；但也有另一派人認為員警執法過當，「沒有搶警槍、沒有攻擊警察，然後直接警棍伺候，先不管事由，程序有問題警察課都白上了」、「兩人吵架有必要被打成這樣嗎？」。