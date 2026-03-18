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▲阿里山高峰大飯店深夜發生火警。（圖／消防提供）

阿里山鄉中正村高峰大飯店17日深夜11時43分驚傳火警！消防獲報後調派10個分隊趕往馳援，由於起火點位於3樓備品倉庫，猛烈火勢伴隨濃煙一度波及鄰近的文山賓館，兩棟建物共180多名人員緊急撤離，所幸無人受傷，火勢也在3小時內撲滅，至於財產損失目前難以估計，確切起火原因仍待火調人員調查釐清。火警意外發生在17日深夜11時43分，阿里山鄉中正村的高峰大飯店內因不明原因起火，消防獲報立即派遣10個分隊人車上山馳援，趕抵現場時發現，火勢已明顯燃燒並伴隨大量濃煙，立即拉水線灌救。據了解，猛烈火勢一度波及隔壁棟的文山賓館，飯店、賓館緊急疏散共180多名旅客與員工，所幸並未造成人員傷亡，在消防隊員徹夜全力搶救下，終於在18日凌晨2時33分撲滅火勢。高峰大飯店負責人陳昆茂指出，起火點位於存放備品的3樓倉庫，雖無人傷亡，但多數客房遭到煙燻受損，財產損失暫時難以估計。至於詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。