我是廣告 請繼續往下閱讀

最後一天好天氣 早晚溫差要注意

▲氣象署提醒，周二、周三台灣各地天氣穩定，但早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差相當巨大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

春雨鋒面周四抵達 東北季風接力南下

▲氣象署指出，本周日夜溫差大，周四後東北季風影響，北東高溫下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鋒面雨勢不會太大 下周迎回好天氣

▲氣象署說明，周四鋒面接近，大台北降雨機率提高，周五至周日鋒面影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

把握最後的好天氣！綜合中央氣象署、氣象專家林得恩、氣象專家吳德榮的預報，明天周四（3月19日）開始，春雨鋒面逐漸逼近，並在台灣北部海面徘徊，迎風面的大台北、宜花東將迎來連續4天的降雨天氣，周末（3月21日至3月22日）更有東北季風影響，北台灣氣溫將明顯下滑。中央氣象署表示，在鋒面正式報到前，今（18）日全台各地晴到多雲，白天氣溫偏暖熱，各地高溫普遍27至29度，南部甚至有機會達到30度，但受到輻射冷卻效應影響，西半部清晨、深夜低溫僅有14至16度，日夜溫差高達15度左右，早出晚歸要特別留意。天氣的轉折點落在周四，林得恩指出，由於北方冷空氣強度不夠，春雨鋒面將會掛在台灣北部與東北部外海附近，隨著台灣附近水氣增加，桃園以北、大台北、東半部雲量增多，並轉為不定時的局部短暫陣雨，午後局部山區也會有零星降雨出現，中南部地區則不受影響，繼續維持多雲到晴的穩定天氣。氣象署提醒，除了降雨範圍擴大，氣溫也會隨冷空氣南下產生變化，周五至周日，微弱鋒面掠過加上東北季風逐漸增強，北台灣將會感受到明顯的涼意，北部、宜蘭、花蓮白天高溫下滑到21至25度，早晚低溫下探到16至19度，中南部地區白天高溫仍有25至29度，但也需留意早晚偏涼的情況。針對這波春雨的整體雨勢，林得恩強調，雖然周四至周日春雨鋒面接力東移，但局部地區環境水氣增加的同時，降雨區域相對侷限，整體而言，大台北及東半部的雨勢並不會太強，單次降雨的持續時間也不會太長，主要以短暫陣雨為主，雨勢預計影響到下周一。至於何時能再度迎來穩定天氣，氣象專家吳德榮說明，周日至下周四期間，隨著微弱鋒面逐漸北移並消散，台灣各地的天氣將會再度恢復為晴朗的狀態，屆時氣溫逐日緩步回升，白天微熱，高溫有機會重回30度以上，不過春季天氣系統變化快速，建議民眾持續關注最新氣象資訊並調整出行規畫。