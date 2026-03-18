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115學年度大學繁星推薦錄取結果今（18）早出爐，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果。大學甄選入學委員會表示，第一類至第七類學群錄取率62.7％，錄取者不可參加申請入學，而第八類學群醫、牙學系僅完成第一階段，仍可以參與，但不可申請相同系所。今年大學繁星共64所大學、1,664個學系參加招生，提供15,554個招生名額，以及1,928個原住民外加名額。 大學甄選入學委員會表示，第一類至第七類學群招生名額報名人數為22,967人，較去年22,317人，增加650人。一共錄取359所高中所推薦的14,401名一般生，錄取率為62.7%，較去年減少1.42%；外加名額則錄取261名原住民生，錄取率為89.69%，較去年減少1.07%。另外，第一類至第七類學群招生缺額922個，較去年1,146個，減少224個；缺額，以及後續放棄入學資格後之缺額，將回流至分發入學管道招生。結果顯示，錄取人數較去年增加92人；參與招生校系中，僅陽交大電機工程學系甲組（電資國際組）有增額錄取情形，增額錄取1名。第八類學群醫、牙學系報名人數共計542人，較去年718人，減少176人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有306人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有59人。甄選委員會表示，上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果。同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果；錄取生由各大學寄發錄取通知單、通過篩選考生亦由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定於3月19日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。一、 第一類至第七類學群分發錄取生即取得各該校系之入學資格，無論放棄與否，一律不得報名115學年度大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。錄取生若欲放棄入學資格，要在115年3月18日至115年3月20日每日上午9時至下午9時止，至甄選委員會完成網路聲明放棄入學資格作業，否則不得參加115學年度「大學分發入學招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。二、 第八類學群通過篩選考生，須依通過篩選校系之規定參加第二階段指定項目甄試。另因錄取結果未定，故考生仍可報名參加115學年度大學「申請入學」招生，惟通過醫學系第一階段篩選之考生，不得再報名同一所大學之醫學系；通過牙醫學系第一階段篩選之考生，不得再報名同一所大學之牙醫學系。最後，特別呼籲考生，經面試後而獲錄取者，即取得該醫學系、牙醫學系之入學資格，無論放棄與否，一律不得參加大學「申請入學」招生網路就讀志願序登記，接受統一分發。