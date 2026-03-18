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▲方志友（右）與楊銘威（左）傳出婚變，雙方經紀人均不回應。（圖／翻攝自方志友IG）

方志友《星光》唱歌出道！19歲喪父扛起家計

▲方志友（如圖）17歲時參加《超級星光大道》發跡，19歲面臨爸爸離世。（圖／翻攝自方志友IG）

▲方志友（右）與昆凌（左）友好多年，閨密情令人稱羨。（圖／翻攝自方志友IG）

方志友奪金馬女配！奉子成婚楊銘威

35歲藝人方志友今（18）日爆出與楊銘威協議離婚，雙方經紀人均不回應，引發外界議論，《NOWNEWS今日新聞》整理出方志友出身背景，她17歲參加第二屆《超級星光大道》發跡；隔年爸爸猛爆性肝炎離世，一肩扛起家計，闖出名聲後，與周杰倫老婆昆凌交好，挺著孕肚當對方伴娘；方志友更因電影《本日公休》奪下金馬獎女配角獎，「這是我一次入圍，也是我第一次拿獎，我是一個演員，我還要繼續演戲。」演藝版圖大開。方志友在17歲時參加《超級星光大道》發跡，她形容「像參加了一場很開心的夏令營」，雖止步第19名，卻順利開啟演藝之路，爾後她開始參與校園演唱會，18歲至19歲間簽約經紀公司，以戲劇、電影領域為發展方向。怎料，方志友升上大一面臨爸爸猛爆性肝炎驟逝的劇痛，身為長女，為照顧年幼妹妹，她強忍悲傷扛起家計，父親離開隔天便敬業上工拍戲，努力隱藏情緒，直到3個月後看電影才真正放聲大哭，堅強獨立的模樣令人心疼。另外，方志友與昆凌因參與同部電影受訓結識，即使電影停拍，仍成為閨密，昆凌在英國舉行世紀大婚時，方志友更挺著孕肚遠赴海外當伴娘，早婚的2人彼此的小孩也成為青梅竹馬，雙方各自在演藝圈扶持與打拚，情誼深厚。2023年方志友憑國片《本日公休》美髮師一角，將務實忙於生計的模樣細膩詮釋，奪下第60屆金馬獎最佳女配角，她在台上感性表示，很幸運能成為演員，「這是我第一次入圍、第一次拿獎，我還要繼續演戲。」打動全場。感情路上，方志友與楊銘威2014年因《我的寶貝四千金》結識，24歲勇敢奉子成婚，接連迎來一對寶貝兒女，結婚11年來，家庭穩定又美滿，一家四口時常溫馨同框，沒想到，如今夫妻倆婚變消息傳得沸沸揚揚，叫人不勝唏噓。