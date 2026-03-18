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監察院2023年6月時曾通過糾正教育部、勞動部及內政部移民署，指近年來「假留學、真打工」亂象層出不窮。立法院國民黨團昨(17)日舉行記者會指控，政府「新南向人才導向政策」10年累計花費42億元，但留才率僅3成，多數淪為填補基層製造業、賣場和服務業基層勞動力，要求檢討現行制度。對此，僑委會回應指出，記者會內容屬於多年前案例，在各部會近一年來嚴密聯合稽核下，目前並未發現制度遭濫用的新個案。國民黨立法院黨團表示，新南向人才政策自施行以來已10年，卻淪為仲介、部分中後段私校與企業一條「學工利益鏈」，僑外生來台留學變成來台打工，呼籲政府全面檢討現行制度。僑委會發布新聞稿澄清表示，立委提到的各項疑義主要引述天下雜誌2025年3月報導，該報導所指涉的現象是多年前案例，近來僑委會與教育部、勞動部等主管機關均第一時間掌握並積極處置。僑委會指出，根據各部會近一年來嚴密的聯合稽核結果，目前並未發現相關制度遭濫用的新個案。另新南向產學合作國際專班是由教育部主導，與僑委會產學合作僑生專班屬性不同，境外生並非均為僑生，請勿汙名化僑生。僑委會強調，秉持「零容忍」立場，建構多層次僑生治理架構，透過跨部會協作落實四大優化措施，包括嚴格篩選辦學對象並落實退場責任制、強化華語支持體系以提升學生的適應與學習力、深化跨部會聯合監管並確保公開透明，以及嚴緝不法仲介介入以維護正當性等舉措。