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韓國街頭近期出現一股新型銷售模式，中國直播主直接走上商圈開播，把當地變成「行動購物台」。從服飾到鞋帽，主打「韓國現場直購」，吸引大量中國消費者在線下單，甚至開播不到10分鐘就出現秒殺售罄的情況，掀起跨境電商新熱潮。根據韓國媒體《朝鮮Biz》報導，在首爾中區（Jung District），一名中國女子清晨6點便在街頭開啟直播，強調商品為「韓國正品」，並展示穿著效果吸引觀眾。她一邊介紹服飾，一旁助理則即時處理留言與訂單，短時間內便成功售出大量商品。這類街頭直播近半年在明洞明顯增加，當地商家表示，相關直播數量成長達3至4倍。許多人認為，這種銷售方式是業者將在韓國大量採購的免稅商品，再透過直播轉售給中國消費者的新策略。其中一名27歲中國賣家透過抖音（Douyin）直播，每次銷售時段可展示數十款商品，吸引數百名觀眾即時詢問尺寸與庫存。她還會將直播剪輯成短影片上傳，進一步擴大曝光，部分影片觀看數甚至超過原始直播。價格優勢也是關鍵之一，例如一雙品牌運動鞋在直播中售價為人民幣699元（約新台幣3,100元），比中國電商平台標價919元（約新台幣4,100元）便宜約兩成。另一名30歲賣家則在首爾弘大直播，主打親自試穿與高CP值商品，強調真實體驗提升說服力。不過，這股風潮也引發當地反彈。部分商家抱怨直播主佔用人行道、製造噪音，影響營業與行人通行。專家分析，街頭直播不僅是銷售手段，也結合「現場氛圍行銷」，讓消費者產生身歷其境的購物感。然而隨著規模快速擴大，未來是否會面臨韓國政府加強管理，成為市場關注焦點。