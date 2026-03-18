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▲子瑜此次代言7-11的水藍禮服，被笑說跟超商網袋撞臉。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu、Threads）

宣傳造型意外歪樓 被指神似超商提網

設計細節曝光 經典款禮服主打優雅剪裁

韓國超人氣女團TWICE成員子瑜即將登上臺北大巨蛋開唱，近期又與台灣超商品牌7-11合作推出聯名商品，引發粉絲高度關注，此次合作推出多款餐飲、飲品與限量周邊，只要購買指定商品即可獲得隨機小卡，甚至有機會抽中特別版閃卡，吸引大批粉絲湧入門市掃貨。有趣的是，子瑜形象照上的藍色禮服被不少粉絲笑說跟7-11過去推出的熱食網袋超像，而禮服的價格也曝光，要價263美元（約8379元新台幣）。此次聯名活動除了有超高熱度之外，子瑜的一套宣傳造型卻意外成為討論焦點，她在形象照中穿著一襲粉藍色禮服，整體造型清新優雅，但有網友卻聯想到超商常見的「微波提網」，直呼兩者外型相似，引發網路熱議，貼文曝光後迅速擴散，不少人留言表示「越看越像」，甚至成為另類迷因話題。該話題在社群平台上持續發酵，許多網友幽默回應，認為這種「撞衫」說法既荒謬又有趣，留言區充滿笑聲，有粉絲笑稱「可能會讓網袋賣到缺貨」，也有人直言雖然好笑，但仍無損子瑜的美貌，對此品牌官方社群小編也緊急回應「不是啦」，試圖平息這波意外討論，但反而讓話題更加熱絡。事實上，子瑜所穿的禮服來自澳洲時尚品牌Rebecca Vallance中的經典款禮服Pastèque Mini Dress，整體以立體花朵與柔和色調為主軸，裙型採A字剪裁，強調腰線比例，兼具甜美與時尚感，設計上以大面積花卉裝飾作為亮點，讓整體視覺更加吸睛，也展現出品牌一貫的精緻風格。隨著話題延燒，該款禮服價格也被挖出，官方售價約為263美元，換算新台幣約8千元以上，對一般消費者來說並不算平價，價格曝光後網友再度開玩笑表示：「就算像網袋也買不起！」形成另一波討論熱點，儘管造型意外引發聯想，但多數人仍認為子瑜成功駕馭這套服裝，再次證明時尚與氣場兼具的魅力。