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▲鄭秀文自2010年起，就沒有在台灣舉辦過大型演唱會，原因跟當年票房不佳有關。（圖／翻攝自鄭秀文IG@sammi_chengsauman）

香港演唱會常勝軍 票房與舞台魅力兼具

攻蛋票房失利成陰影 宣傳不足影響成績

近年華語樂壇掀起大型演唱會熱潮，多位資深天后輪番登場，張惠妹、劉若英、林憶蓮等人皆以穩定號召力創下亮眼票房成績，市場逐漸回歸實體演出，也帶動一波「回憶殺」效應，讓許多中生代歌手重新站上舞台，吸引具有消費能力的粉絲族群，然而在這股熱潮中，香港天后鄭秀文卻始終未出現在台灣場次名單中，引發外界關注。對此，業界人士透露鄭秀文之所以沒有選擇台灣開唱，跟昔日台北小巨蛋票房賣不好原因有關。事實上，鄭秀文長年穩居香港演唱會市場一線地位，以華麗造型、密集舞蹈與高強度舞台表現著稱，每當她舉辦巡演，門票往往在開賣後迅速售罄，甚至造成搶票系統壅塞，市場需求極高，近期她宣布將於大型場館舉行巡演最終站，預計吸引大量觀眾進場，再次證明其票房實力與市場影響力。儘管海外巡演場次頻繁，鄭秀文卻自2010年後未曾在台灣舉辦大型演唱會，面對外界詢問，她多次以「國語歌曲數量不足」作為理由，認為曲目準備不夠完整，然而業界普遍認為，語言並非真正障礙，因其多首代表作在台灣仍具高傳唱度，顯示觀眾接受度並不受限制。回顧2010年鄭秀文首次登上台北小巨蛋的演出，當時雖採用高規格四面台設計，整體製作水準不低，但因宣傳資源有限，導致曝光不足，許多潛在觀眾未能掌握演出資訊，最終票房未達預期，這場經驗對她造成不小影響，也被認為是她對台灣市場轉趨保守的重要原因之一。近年，鄭秀文在影視與音樂領域皆有亮眼表現，電影作品票房創下個人紀錄，事業狀態穩定，隨著港星來台演出接連傳出佳績，市場條件已與過去不同，若她選擇重返台灣舞台，仍具備高度吸引力，能否放下過往經驗帶來的壓力，再次與台灣歌迷見面，成為當前演唱會市場關注的焦點之一。