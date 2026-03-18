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肺癌篩檢手術過度？ 石崇良：已有相關指引發布

國人癌症發生率及死亡率第一的肺癌，為早期發現，台灣從2022年推動低劑量電腦斷層（LDCT）公費肺癌篩檢。但有學者投書認為，大力推動的肺癌篩檢可能導致過度診斷及不必要手術。衛福部長石崇良說，對於結節的介入時機、那些屬於惡性有其指引，因此手術上有無過度問題，會持續監測，以113年及114年的手術陽性率有所改善，也會持續努力，盼找到早期癌症、減少病人挨刀。近日有學者投書媒體，提到台灣推動的肺癌篩檢可能導致過度診斷、進行不必要手術；但也有醫師認為，這類推論可能會造成民眾誤會。石崇良今（18）日出席立法院第11屆第5會期社福及衛環委員會進行專題報告並備詢。會前接受媒體聯訪時被問到，肺癌篩檢有被認為過度診斷問題。他表示，肺癌常年是十大癌症死因之首，但困難點在於，近一半的肺癌新診斷已是第四期，5年存活率為12、13個百分點，可說是相當惡性。石崇良表示，也因為早期沒什麼症狀，不容易發現，因此透過中研院院士楊泮池教授所領導的團隊進行風險族群的研究，找出台灣人罹患肺癌的可能風險因子，除了吸菸外，還有家族史，因此啟動LDCT篩檢計畫，鎖定高風險族群。幾年下來確實也發現篩檢結果找到了一些早期的肺癌患者。石崇良表示，陽性率與其他國外研究相近。但同時，因為有外溢效應，有民間或縣市政府推動「不在公費對象、不符合公費篩檢資格」的LDCT，因此陽性率也相對低。石崇良說，因為肺結節剛開始較小，對於疑似的狀況，也有發布哪些屬於惡性變化、或什麼時候可介入的相關指引，內容參考國內外專家的共識。他提到，對於手術是否有過度問題，會持續監測。而健保署從各醫院、醫師差異進行分析，石崇良表示，會將資料回饋醫院，包括從113年和114年的比較，手術的陽性率相對有改善和提升，也會持續努力，像是找到早期癌症、盡量減少不必要手術，讓病人免挨刀、受苦。