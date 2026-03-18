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立法院程序委員會昨日開會排定院會議程，未料國民黨立委人數不足，主席藍委翁曉玲說明處理議程是否交付院會時，民進黨團已明確表達反對，翁曉玲仍逕自裁示議程草案提報院會處理並宣布散會，直接沒收表決。對此立委林俊憲表示，未來保證還會再發生，而程序委員會只是決定法案能不能被審查，為何連法案會被審查都怕？因為進入審查就有討論、曝光與社會壓力，昨封殺的法案有立委赴中通報的國安相關修法，原來是「涉己事務」，不能偷偷去中國很不方便，才搞那麼難看。林俊憲說，昨天有國民黨立委缺席程序委員會，所以藍白表決會輸，怎麼辦？簡單，翁曉玲直接宣布散會，沒收表決。表決會輸，所以不給表決就不會輸，厲害。而這種行徑2年來發生太多次，未來保證還會再發生，罵也沒有用，不如看深一點，講講他們連程序委員會都要封殺的動機。林俊憲說明，程序委員會沒有審查法案的功能，只是決定「法案能不能被審查」，而國民黨為什麼連法案會被審查都怕？因為進入審查就有討論、曝光與社會壓力。國民黨昨天封殺的法案有什麼？老樣子，立委赴中通報的國安相關修法。原來是「涉己事務」，不能偷偷去中國很不方便，才搞那麼難看。林俊憲說，其實不在程序委員會硬擋，進院會表決也能封殺，但最大差別就在審查時有大量討論發言，國民黨立委就得解釋，他們為什麼去中國一定要偷偷摸摸去？這解釋不清楚，所以不能讓事情走到需要解釋的那一步。最後林俊憲說，已經懶得罵了，只想勸國民黨立委，視訊會議很好用，不如教習近平怎麼翻牆，可以天天線上工作彙報，就不用一天到晚偷偷跑去了，搞得大家都很累。