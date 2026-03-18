台北喜來登大飯店的吃到飽餐廳「十二廚」，有自助餐界「Buffet之王」美譽，台北喜來登宣布，即日起至4月30日推出平日午餐及下午茶時段，享「四人同行一人免費」之優惠。平日下午茶每位成人990元+10%，折扣後等於平均每人只要842元，就能享有牛排、各式海鮮、生魚片、甜點等豐盛料理吃到飽。另外，還於假日下午茶加碼有松葉蟹無限供應，優惠到4月26日，加值不加價。
十二廚推出春季優惠，即日起至4月30日的平日午餐及下午茶時段，將有「四人同行一人免費」禮遇。餐檯上菜色包含現切爐烤牛排、印度特色料理、各式異國美饌、現點現做麵食、海港直送生猛海產、生魚片及時令特色料理，更有數款寒舍招牌甜點通通都能吃到飽。台北喜來登提醒，優惠組數有限，敬請提前透過官網線上預訂。
另外台北喜來登也提到，十二廚於假日下午茶餐檯驚喜升級，加碼松葉蟹限時活動，無須加價即可品嚐松葉蟹細緻鮮甜的海味。活動即日起至4月26日
🟡喜來登十二廚相關優惠：
一、春季平日限定優惠
活動期間：即日起-4月30日
適用餐期：平日午餐及下午茶時段
活動內容：透過官網線上預訂享四人同行一人免費
注意事項：優惠組數有限，敬請提前透過官網線上預訂
二、假日下午茶加碼：
活動期間：即日起至4月26日
適用餐期：假日下午茶時段
餐價：1290元+10%
活動內容：十二廚於指定期間推出「加碼松葉蟹」限時活動，假日下午茶餐檯驚喜升級，無須加價即可品嚐松葉蟹細緻鮮甜的海味。
三、壽星優惠：
當月壽星出示附有照片之有效證件，本人即享用餐85折優惠。不限平假日，午餐、下午茶與晚餐時段皆適用。不適用於國定假日、特殊節日及連續假期。
🟡喜來登十二廚餐價：
▪️午餐：週一至週五 成人1490元+10%、兒童745元+10%；週六至週日 成人1990元+10%、兒童995元+10%
▪️下午茶：週一至週五 成人990元+10%、兒童495元+10%；週六至週日成人1290元+10%、兒童645元+10%
▪️晚餐：週一至週四 成人1590元+10%、兒童795元+10%；週五至週日成人1990元+10%、兒童995元+10%
吃到飽麻辣火鍋也「四人同行一人免費」 小福利麻辣鍋熄燈前推優惠
饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店將在4月陸續結束營運。饗賓集團表示，熄燈前推出謝幕優惠，4月12日前至全台「小福利」門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費。
「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，匯聚海陸食材，像是熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等肉品，還有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片等海鮮。自助餐檯上還有多種熟食包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點，通通無限量任吃。
資訊來源：台北喜來登大飯店
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🟡喜來登十二廚相關優惠：
一、春季平日限定優惠
活動期間：即日起-4月30日
適用餐期：平日午餐及下午茶時段
活動內容：透過官網線上預訂享四人同行一人免費
注意事項：優惠組數有限，敬請提前透過官網線上預訂
二、假日下午茶加碼：
活動期間：即日起至4月26日
適用餐期：假日下午茶時段
餐價：1290元+10%
活動內容：十二廚於指定期間推出「加碼松葉蟹」限時活動，假日下午茶餐檯驚喜升級，無須加價即可品嚐松葉蟹細緻鮮甜的海味。
三、壽星優惠：
當月壽星出示附有照片之有效證件，本人即享用餐85折優惠。不限平假日，午餐、下午茶與晚餐時段皆適用。不適用於國定假日、特殊節日及連續假期。
🟡喜來登十二廚餐價：
▪️午餐：週一至週五 成人1490元+10%、兒童745元+10%；週六至週日 成人1990元+10%、兒童995元+10%
▪️下午茶：週一至週五 成人990元+10%、兒童495元+10%；週六至週日成人1290元+10%、兒童645元+10%
▪️晚餐：週一至週四 成人1590元+10%、兒童795元+10%；週五至週日成人1990元+10%、兒童995元+10%
吃到飽麻辣火鍋也「四人同行一人免費」 小福利麻辣鍋熄燈前推優惠
饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店將在4月陸續結束營運。饗賓集團表示，熄燈前推出謝幕優惠，4月12日前至全台「小福利」門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費。
「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，匯聚海陸食材，像是熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等肉品，還有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片等海鮮。自助餐檯上還有多種熟食包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點，通通無限量任吃。
資訊來源：台北喜來登大飯店