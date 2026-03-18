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越南南部工業重鎮近期加強查緝非法外籍勞工。官方最新調查顯示，多名外國人以投資或旅遊名義入境後，實際卻在當地企業打工或非法居留。警方已展開大規模稽查行動，並警告企業與仲介切勿僱用違規外籍人員，否則將面臨法律處分。根據《越南快訊》報導，同奈省公安表示，自今年1月起強化打擊非法入境與居留行動後，已查獲88起外國人違反出入境與居留規定的案件。其中82人被發現非法居住並從事工作，另有6人逾期停留，其中還包括1起非法入境案例。警方指出，2月19日移民管理部門與地方單位在邊和市展開稽查時，發現有人涉嫌組織外國人在越南非法居留。調查顯示，多名外國人透過兩家總部設在胡志明市的公司，以「投資者」名義申請臨時居留證，但實際上並非真正投資人，而是透過仲介辦理手續，以便長期留在越南工作。在先前的突擊檢查中，警方也於1月9日查獲兩家公司非法聘用50名外籍人士工作。隨後1月12日的擴大稽查，又在多家企業與家庭式商業場所發現25名外國人非法就業。此外，1月27日警方在當地工業區附近宿舍與工地再查獲7名非法居留並工作的外籍人士；2月6日則發現6名外國人逾期停留，其中1人非法入境並試圖在工業區尋找工作。相關案件目前已整理證據，準備依法處理。當局表示，近期違規情況增加，部分人士利用越南將電子簽證期限從30天延長至90天的政策入境，之後再尋找非法工作。移民管理機關提醒企業在聘用外籍員工前務必查核護照、簽證與工作許可，同時鼓勵民眾若發現非法居留或工作情況，應立即通報警方，以防類似事件持續擴大。