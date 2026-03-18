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▲卓女在社群網站上PO出自己攀岩的影片，引發大批網友留言討論。（圖／翻攝自Threads）

一名在網路上小有名氣的卓姓AV女網紅，16日晚間前往台北市中山區中山北路二段一間攀岩館體驗攀岩。怎料，卓女疑似因不熟悉場館，多次違反規定，遭到現場人員勸阻，雙方一言不合爆發口角衝突。過程中，卓女還不斷抱怨一同前來的男伴「為什麼不教我」等語。警方獲報到場後從中協調，負責人同意讓卓女繼續體驗攀岩，並再次告知其需嚴格遵守安全規定。對此，卓女也在社群網站上回應了。據了解，這名卓姓女子是第一次前往該館參加攀岩活動，但因對館內相關安全守則以及操作規定不熟悉，經現場教練多次勸導後仍未見改善。不僅如此，雙方在溝通過程當中，卓女更一度情緒失控。警方獲報到場後居中協調，後經該攀岩館負責人出面處理，雙方才達成共識。而卓女也自己在社群網站上分享攀岩的自拍影片，可見她穿著牛仔短褲、一件黑色內衣配上亮晶晶的外罩進行攀岩。貼文曝光後，瞬間引來大批網友留言。針對整起爭議事件，卓女在社群網站上回應，表示一開始是朋友臨時決定要去攀爬，才會穿「不合適」的衣服上場。由於櫃檯人員是越南人，雙方溝通有困難，「只有和我說，我跟我朋友要輪流使用攀岩，不能一起攀岩怕危險，但並未說要與『陌生人』輪流。」她表示，自己爬的區塊明明很空，卻一直被現場人員及陌生人叫回。她喊冤，提到朋友當時要她「走過去」沒想到卻因此害被罵。直到警方到場友人才承認，人員也向她道歉並未講清楚規則。