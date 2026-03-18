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今（18）日是太陽花運動12週年，民進黨表示，12年後的今天，中國的野心日漸清晰，已受到國際民主陣營共同警覺，中國對台灣的經濟整合，則幸好沒有發生；民進黨強調，會繼續與公民站在一起，守護民主自由，不讓台灣經濟與安全走回被中國鎖住的老路。民進黨表示，12年前的3月18日，由於擔憂國民黨馬英九政府強推海峽兩岸服務貿易協議，關心台灣未來、反對經濟全面傾向中國的學生與公民，在多次集會、抗爭後，選擇翻牆進入立法院，佔領了國會議場。民進黨提到，這場史無前例的公民不服從運動，隨後被稱為太陽花運動，並在3月24日凌晨爆發佔領行政院的流血衝突，以及在3月30日「捍衛民主、退回服貿、人民站出來」反服貿遊行中，號召出50萬群眾共同走上街頭。民進黨接著說，時任立法院長王金平在朝野立委陪同下，進入議場與學生對話，承諾在《兩岸協議監督條例》完成立法前，將不會通過服貿協議，4月10日，學生與公民退出議場。民進黨指出，回望歷史，民進黨持續與公民站在一起，當年，民進黨先是在議事程序上窮盡一切手段監督，更有立委發起絕食，議場被佔領後，民進黨則做公民的後盾，與警方折衝，避免攻堅清場發生，「這段台灣人民一起走過的路，我們不會忘記，也不敢忘記」。民進黨說，12年後的今天，中國的野心日漸清晰，已受到國際民主陣營共同警覺，中國對台灣的經濟整合，則幸好沒有發生，於是台灣才能在全球供應鏈重組的過程中，既維持產業的競爭力，也確保經濟的安全，至今，護國群山持續壯大，股市與經濟成長力道愈發強勁。民進黨說，​回顧歷史，反思台灣的命運與前途，更能明白：民主自由是多麼珍貴，「對於民主自由的堅持，我們絕不會退讓」。民進黨強調，他們會繼續與公民站在一起，守護民主自由，不讓台灣經濟與安全走回被中國鎖住的老路，「勇敢自信的台灣人，一定能大步邁向未來」。