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▲吉普尼是菲律賓最流行的公共運輸工具，如今因中東戰火導致票價上漲。（圖／取自Pixabay）

受中東戰火衝擊，油價狂飆讓基層運輸族群苦不堪言。數百名菲律賓三輪車司機近日在首都排隊領取現金補助，只為撐過這波燃料成本暴增帶來的生計壓力，凸顯戰爭外溢效應正快速擴散至東南亞民生層面。綜合外國媒體報導，菲律賓馬尼拉大批司機週二（17日）一早聚集等待政府發放補助金。自上月美國與以色列對伊朗發動攻擊引爆中東戰爭後，菲律賓政府已祭出多項應對措施，包括公務員實施每週四天工作制、部分渡輪班次減少，甚至評估改向俄羅斯進口石油。然而，官方同時宣布調漲多項大眾運輸票價，包括民眾高度依賴的吉普尼（jeepney），平均漲幅約8%。但這波調整並未涵蓋三輪車司機，使得這群主要在巷弄載客維生的基層勞工承受更大壓力。駕駛三輪車超過40年的60歲司機羅密歐．西普里亞諾（Romeo Cipriano）表示，這是他人生中遇過最昂貴的油價。政府提供的5000披索（約新台幣約2,700元）補助「聊勝於無」，但他清晨6點就到場排隊，只為避開高溫，因為自身有高血壓病情所以難以久站。另一名司機阿爾．德奧坎波（Al de Ocampo）則說，近期每日收入已從1000披索腰斬至500披索（約新台幣約270元），補助金最多撐一週。他無奈表示油價持續上漲，但車資無法調整，因為乘客也負擔不起，「如果可以，希望政府取消燃料稅，或至少減半，撐到戰爭結束」。菲律賓參議院預計同日表決，是否授權總統小費迪南德·馬可仕暫時調降或凍結燃油稅。同時，菲國最大煉油商佩特龍公司也證實，正與俄羅斯洽談購油可能性。在能源高度仰賴中東、且荷姆茲（Strait of Hormuz）運輸受阻的情況下，戰爭陰影仍籠罩當地民生，基層司機只能期盼局勢盡快落幕。