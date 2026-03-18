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▲楊銘威過往在節目上的言論被翻出，不少粉絲指出：「動不動提離婚真的不行。」（圖／NOWNEWS資料照）

粉絲翻出過往發言 酒後提離婚成關鍵爭議

在家庭中反覆提及離婚，容易對伴侶與孩子造成壓力與傷害

表面維持家庭形象 私下關係早有裂痕

雙方經紀人都向《NOWNEWS今日新聞表示》：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」

35歲女星方志友與楊銘威驚傳正在協議離婚，這段維持長達11年的關係被指已走到分岔路，2人當年抱持著「試試看」的心態步入婚姻，育有一子一女，過去常以家庭和樂形象示人，然而近期消息曝光後，引發外界震驚，也讓不少粉絲重新檢視2人過去的互動細節，試圖找出婚變蛛絲馬跡。不少粉絲指出方志友、楊銘威過往在節目以及訪談中的言論，直言楊銘威時常「踩地雷」，直言：「動不動提離婚真的不行！」隨著方志友與楊銘威婚變消息擴散，有網友挖出楊銘威過去在節目與訪談中的言論，指出他曾在酒後多次提及離婚，甚至在孩子面前脫口而出，相關片段曝光後引發粉絲熱議，不少人直言「這種行為真的踩到地雷」，認為，也被視為婚姻關係逐漸惡化的警訊之一。除了言語爭議，方志友與楊銘威在育兒理念上的差異也被認為是關鍵因素，方志友重視孩子的生活規律與健康習慣，對作息與飲食有一定要求；楊銘威則傾向較為自由的教養方式，對細節不過度干涉，這樣的差異在日常生活中反覆出現，逐漸形成摩擦，也讓彼此在家庭角色上的期待出現落差。儘管婚姻內部問題逐漸浮現，方志友與楊銘威仍努力維持對外的完整家庭形象，經常一同陪伴孩子、出遊互動，看似幸福，然而有觀察指出，近年2人在社群與公開場合的互動明顯減少，也讓外界開始出現各種揣測，如今回頭檢視，這些細節似乎早已透露出關係降溫的跡象。對於方志友與楊銘威傳出婚變，但消息一出仍引發廣泛討論。部分粉絲表達不捨，也有人認為婚姻問題往往非單一原因所致。無論最終結果如何，多數聲音仍希望2人能理性處理後續關係，並以家人為優先考量，平穩度過這段轉變期。