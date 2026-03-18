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審理過程中，梁軒安始終否認犯行，主張雙方為交往關係，相關行為出於合意。然而，法院調查雙方通訊紀錄，發現被害人在事後傳訊質疑其施暴行為，內容提及遭掌摑、掐頸，並表示相關經歷加重其創傷後壓力症候群。相對地，梁男回應閃爍，甚至刪除部分對話，經檢調單位還原後，成為認定事實的重要依據。
此外，法院也查出梁男在開庭前，曾透過通訊軟體聯繫公司員工，指示其於庭上作出有利於自己的證詞，包括聲稱雙方為情侶關係、未涉及強迫等說法。雖然相關員工依指示作證，但經法官當庭檢視手機內容，認定證詞並非出於真實陳述，進一步削弱其辯解可信度。
法院審酌後認為，梁軒安利用自身地位接近被害人，並以暴力方式侵害其性自主權，行為具有相當危險性；且犯後未見悔意，亦未與被害人達成和解或取得諒解，整體犯後態度不佳。綜合其教育背景、職業、家庭狀況及經濟能力等因素，最終判處有期徒刑4年10月。
值得注意的是，判決書中亦特別建議二審審理時，除非被告積極爭取被害人諒解，否則不宜輕易改判，以避免向社會傳遞錯誤訊息，即加害人可於一審否認犯行、於二審再行認罪以求減刑的不當觀念。
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