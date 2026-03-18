女星蕭淑慎的丈夫梁軒安，過去曾遭控涉犯性侵案件，當時對外全盤否認。不過，士林地方法院近日審結相關案件，認定其犯行明確，揭露他曾利用職務接近被害女子，在深夜以暴力方式違反對方意願強行性交，最終依強制性交罪判處有期徒刑4年10月，全案仍可上訴。