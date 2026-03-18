女星蕭淑慎的丈夫梁軒安，過去曾遭控涉犯性侵案件，當時對外全盤否認。不過，士林地方法院近日審結相關案件，認定其犯行明確，揭露他曾利用職務接近被害女子，在深夜以暴力方式違反對方意願強行性交，最終依強制性交罪判處有期徒刑4年10月，全案仍可上訴。
根據判決內容，案件發生於2023年11月7日。當時梁軒安帶同一名有意進入演藝圈發展的女子，前往新北市某莊園參加活動，期間眾人飲酒助興。活動結束後，梁男於當晚至隔日上午間某時，在民宿房內對該女子施以暴力，包括徒手掐頸、掌摑等行為，進而違反其意願發生性交。過程中，被害人多次推拒並哭喊「不要」、「為什麼要這樣」，仍未能阻止對方行為。

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案發後，隔日有業者發現被害女子頸部出現明顯瘀青，經詢問後，對方才表達遭遇不願意之情事。案件因此曝光並進入司法程序。

審理過程中，梁軒安始終否認犯行，主張雙方為交往關係，相關行為出於合意。然而，法院調查雙方通訊紀錄，發現被害人在事後傳訊質疑其施暴行為，內容提及遭掌摑、掐頸，並表示相關經歷加重其創傷後壓力症候群。相對地，梁男回應閃爍，甚至刪除部分對話，經檢調單位還原後，成為認定事實的重要依據。

此外，法院也查出梁男在開庭前，曾透過通訊軟體聯繫公司員工，指示其於庭上作出有利於自己的證詞，包括聲稱雙方為情侶關係、未涉及強迫等說法。雖然相關員工依指示作證，但經法官當庭檢視手機內容，認定證詞並非出於真實陳述，進一步削弱其辯解可信度。

法院審酌後認為，梁軒安利用自身地位接近被害人，並以暴力方式侵害其性自主權，行為具有相當危險性；且犯後未見悔意，亦未與被害人達成和解或取得諒解，整體犯後態度不佳。綜合其教育背景、職業、家庭狀況及經濟能力等因素，最終判處有期徒刑4年10月。

值得注意的是，判決書中亦特別建議二審審理時，除非被告積極爭取被害人諒解，否則不宜輕易改判，以避免向社會傳遞錯誤訊息，即加害人可於一審否認犯行、於二審再行認罪以求減刑的不當觀念。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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