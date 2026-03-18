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▲基隆凌晨發生酒駕連環撞車禍。（圖／民眾提供）

▲基隆凌晨發生酒駕連環撞車禍。（圖／民眾提供）

基隆五堵交流道千祥橋路段今日凌晨發生三車連環撞事故！一名28歲張姓女子在黃湯下肚後仍執意開車，行經千祥橋時失控衝入對向車道，不僅撞上一輛轎車還波及一部大貨車，造成一名65歲婦人受困變形車體內，左手骨折，消防獲報後趕抵現場，救出婦人後送醫，而貨車駕駛無受傷，至於張女則自行脫困，但她酒測值高達0.56毫克，全案依公共危險罪偵辦。事發在今天凌晨0時29分，一名28歲的張姓女子在飲酒後駕駛小轎車，行經堵南街準備右轉千祥橋時，疑似不勝酒力導致車輛失控，直接衝入對向車道。先是撞上由65歲唐姓女子駕駛的自小客車，隨後又波及另一名李姓男子駕駛的大貨車，撞擊力道猛烈，現場零件散落一地。遭撞的唐姓婦人當時因車體嚴重變形，受困駕駛座，除左手骨折外，前胸與頸部也受到多處擦挫傷。消防隊獲報趕抵現場後，立即以油壓破壞剪等重型器材切割車殼，費了一番功夫才順利將她救出；而肇事的張女在案發後則先行自行脫困，兩人雙雙送往基隆長庚醫院救治，還好皆無生命危險。警方在事故現場對相關駕駛進行檢測，隨即聞到張女身上散發濃烈酒味，經實施酒測，其數值高達每公升0.56毫克，超過法規標準。全案除了由警方持續釐清詳細的肇事責任歸屬外，張女也將被依公共危險罪嫌移送法辦，為其酒駕魯莽行為付出代價。