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馬英九基金會近日大動作發布人事異動，掀起政壇一陣熱議，前執行長蕭旭岑、前員工王光慈於2月底閃電離職，聲明當中還強調，未來兩人的言行均不代表基金會及馬英九本人立場，讓外界出現「切割」、「路線分歧」等各種揣測。對此，曾任馬英九競選團隊、國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏出面駁斥，狠酸有人在處理人事，有人卻忙著編故事。張雅屏17日在臉書以「一篇新聞稿，各自表述」為題發文指出，該份聲明本質上只是制度性文件，目的在於說明人事調整、釐清責任歸屬，並避免外界誤認，對熟悉馬英九行事風格的人而言，並不難理解其用意。張雅屏批評，但遺憾的是，從民進黨立委鍾佳濱到部分所謂評論者，卻急著把焦點轉向「切割」、「對美表態」，甚至延伸到鄭麗文主席與馬英久之間的關係，硬是把一份單純的人事說明，渲染成充滿權謀算計的政治劇本，「這不是解讀，這是過度投射」。針對外界質疑路線問題，張雅屏強調，馬英九與鄭麗文在兩岸政策上並無根本分歧，核心仍是延續自李登輝時期確立的「九二共識、反對台獨」立場。他指出，這條路線在馬政府執政期間已具體落實，包括兩岸得以對話、累積互信，並簽署23項協議，讓和平與發展成為可被檢驗的現實，是國民黨治理能力的展現，而不是口號。「現在有人試圖藉由一紙新聞稿，去操作『馬英九切割鄭麗文』的敘事，坦白說，是過度解讀，甚至是刻意帶風向。」張雅屏直言，人事新聞稿講的是「誰負責、誰不代表誰」，這在任何組織都是基本治理原則；至於延伸出來的各種政治陰謀論，不過是「一篇新聞稿，各自表述」。說穿了，有人看的是制度，有人看的卻是劇本；有人在處理人事，有人卻忙著編故事。