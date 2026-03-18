春季天氣變化快速，氣象專家吳聖宇與賈新興表示，今（18）日受高壓迴流偏南風影響，全台各地晴到多雲，白天氣候偏暖，中南部高溫可達30度以上。但明（19）日周四鋒面系統靠近，北台灣與東半部將首當其衝，提醒民眾留意氣溫波動並備妥雨具。
鋒面影響 周四至周六雨下最多
吳聖宇指出，周四起至周六（3月21日），受到鋒面與微弱東北季風增強影響，北部、東半部轉為陰天並伴隨短暫陣雨，北海岸、基隆至東北角及台中以北山區降雨機率增加。氣溫方面，北部、東北部高溫將下降到22至24度，體感明顯轉涼，中南部受影響程度較小，高溫仍維持在27至30度，南北溫差進一步擴大。
周六低溫14度 周日逐漸放晴回暖
除了降雨分布外，風力與低溫變化也需關注，吳聖宇說明，由於東北季風進入台灣海峽，台南以北、北部沿海一帶可能出現強陣風，在輻射冷卻與冷空氣共同作用下，周五晚上至周六清晨，台南以北、東北部空曠地區有機會出現14度以下的低溫。
周日台灣轉偏東至東南風，鋒面北退，北台灣天氣逐漸恢復多雲到晴，高溫回升到23至25度。東半部雖然仍有局部短暫陣雨，但整體雨勢會趨緩，海面強陣風現象將明顯減小，全台各地氣溫普遍回暖，不過中南部依然要面對較大的日夜溫差。
下周還有一波鋒面 3月普遍少雨、偏乾
下周一至下周三，西半部多雲到晴，僅東半部與恆春半島有零星局部陣雨，白天各地溫暖如夏，北部高溫可達24至26度，中南部更上看30度。賈新興分析，這幾天降雨主要集中在午後的桃園以北、宜花東及部分山區，由於清晨西半部易有局部霧或低雲，行車安全需特別留意。
吳聖宇補充，下一次較明顯的鋒面預估在下周四至下周五（3月26日至3月27日）影響台灣，主要還是影響北部，中南部的降雨有限；3月底前台灣整體仍維持少雨、偏乾的型態，4月後的降雨情況仍需持續觀察，在缺水壓力下，民眾應維持節約用水的習慣。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書、賈新興臉書
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吳聖宇指出，周四起至周六（3月21日），受到鋒面與微弱東北季風增強影響，北部、東半部轉為陰天並伴隨短暫陣雨，北海岸、基隆至東北角及台中以北山區降雨機率增加。氣溫方面，北部、東北部高溫將下降到22至24度，體感明顯轉涼，中南部受影響程度較小，高溫仍維持在27至30度，南北溫差進一步擴大。
除了降雨分布外，風力與低溫變化也需關注，吳聖宇說明，由於東北季風進入台灣海峽，台南以北、北部沿海一帶可能出現強陣風，在輻射冷卻與冷空氣共同作用下，周五晚上至周六清晨，台南以北、東北部空曠地區有機會出現14度以下的低溫。
周日台灣轉偏東至東南風，鋒面北退，北台灣天氣逐漸恢復多雲到晴，高溫回升到23至25度。東半部雖然仍有局部短暫陣雨，但整體雨勢會趨緩，海面強陣風現象將明顯減小，全台各地氣溫普遍回暖，不過中南部依然要面對較大的日夜溫差。
下周一至下周三，西半部多雲到晴，僅東半部與恆春半島有零星局部陣雨，白天各地溫暖如夏，北部高溫可達24至26度，中南部更上看30度。賈新興分析，這幾天降雨主要集中在午後的桃園以北、宜花東及部分山區，由於清晨西半部易有局部霧或低雲，行車安全需特別留意。
吳聖宇補充，下一次較明顯的鋒面預估在下周四至下周五（3月26日至3月27日）影響台灣，主要還是影響北部，中南部的降雨有限；3月底前台灣整體仍維持少雨、偏乾的型態，4月後的降雨情況仍需持續觀察，在缺水壓力下，民眾應維持節約用水的習慣。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書、賈新興臉書