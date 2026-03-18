農曆二月初二「土地公頭牙」正逢本週五3月20日，這天同時也是土地公生日、龍抬頭與節氣春分，被視為一年一度的開運祈求吉日。《NOWNEWS今日新聞》整理土地公頭牙怎麼拜？土地公頭牙拜什麼？土地公頭牙什麼時候拜？等資訊，包括拜土地公流程、拜土地公吉時、拜土地公地點、拜土地公供品、拜土地公供品、拜土地公祝禱詞等，帶領讀者一文了解土地公怎麼拜。
📍土地公頭牙是什麼？2026頭牙是哪一天？
土地公一年共有3個生日，其中「農曆二月二日」不僅是土地公生日，也是傳統俗稱的「頭牙」與「龍抬頭」！民間一般認定農曆二月二為每年首次做牙，也就是福德正神的聖誕千秋日、土地公被加昇為福德正神的日子， 故稱之「頭牙」。2026土地公頭牙則在本週五國曆3月20日，是全年度「啟動財運、求事業順利」的最強時機。
📍土地公頭牙拜拜流程
🟡拜土地公流程1：準備土地公拜拜供品、擺放至供桌
準備上文建議的供品或其他自己喜歡吃的供品並擺放至供桌，請注意數量須為「單數」為佳。
🟡拜土地公流程2：點香、先拜天公
點3柱香，先對著廟裡的天公爐或家門外，以虔誠的心情報上我們的姓名、農曆出生年月日以及居住地址，這是為了向玉皇大帝和諸神佛顯示我們的虔誠，並讓他們知曉我們的身分；接著說明自己是來拜土地公的，並請天公、諸神佛保佑一切圓滿順利。
🟡拜土地公流程3：拜土地公
若是在廟裡拜土地公的人須前往土地公廟，在家拜土地公的人則面對家中供奉的土地公神像。請恭敬地提供您的姓名、出生日期、居住地，以及您所期盼的祝願，如事業、學業、健康、平安；然後，懇請土地公施予神威加持，保佑如願以償。
🟡拜土地公流程4：擲杯
當香燒的剩下3分之1時，可以擲杯來詢問土地公是否對這次的供品感到滿意，確保願望是否清晰傳達，以及是否可以燒準備的金紙。如果擲出聖杯即可燒金紙，燒盡金紙後，再次以雙手向著天公和土地公鞠躬敬拜，表達謝意。
📍土地公頭牙拜拜吉時
國曆3月20日（農曆二月初二）上午8時～下午16時
📍土地公頭牙拜拜地點
可至土地公廟，或在家、店鋪內供奉土地公神像、神龕處祭拜。若無供奉神像、神龕，可於門口朝外拜。
📍土地公頭牙拜拜供品
🟡麻糬：象徵把錢「黏」過來。
🟡帶殼花生：代表好運發生、健康長壽。
🟡甜糕點：有步步高升、業績長紅等意思。
🟡吉祥水果：鳳梨、蘋果、橘子，象徵平安吉利旺旺來
📍土地公頭牙拜拜祝禱詞
其實拜土地公時並沒有硬性規定該說哪些話，只要保持著「虔誠的心」請安、說明目的即可。但建議拜拜時，請務必明確報出「自己的姓名、出生年月日、住家及公司地址」。以下簡單提供例句供大家參考。
「土地公好，○○○向您請安問好，出生於○○年○月○日，住在○○○（住家地址），在此準備了一些供品與水果向您敬拜，誠摯祈求土地公加持○○○（心願），並保佑（心願），一切順利。」
📍土地公頭牙拜拜禁忌
■ 禁忌1：避免芭樂、番茄、檸檬、釋迦或梨子等水果，一方面被認為籽多不潔，另一方面與商業文化中的諧音聯想有關，例如「芭樂票」、「翻盤」等有不吉利的象徵。
■ 禁忌2：避免嬉鬧、抱怨經營不順，拜拜時忌諱抱怨，等於把負能量帶到隔年。
■ 禁忌3：儀式尚未完成前就分食供品。
資料來源：福德正神源福宮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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土地公一年共有3個生日，其中「農曆二月二日」不僅是土地公生日，也是傳統俗稱的「頭牙」與「龍抬頭」！民間一般認定農曆二月二為每年首次做牙，也就是福德正神的聖誕千秋日、土地公被加昇為福德正神的日子， 故稱之「頭牙」。2026土地公頭牙則在本週五國曆3月20日，是全年度「啟動財運、求事業順利」的最強時機。
🟡拜土地公流程1：準備土地公拜拜供品、擺放至供桌
準備上文建議的供品或其他自己喜歡吃的供品並擺放至供桌，請注意數量須為「單數」為佳。
🟡拜土地公流程2：點香、先拜天公
點3柱香，先對著廟裡的天公爐或家門外，以虔誠的心情報上我們的姓名、農曆出生年月日以及居住地址，這是為了向玉皇大帝和諸神佛顯示我們的虔誠，並讓他們知曉我們的身分；接著說明自己是來拜土地公的，並請天公、諸神佛保佑一切圓滿順利。
🟡拜土地公流程3：拜土地公
若是在廟裡拜土地公的人須前往土地公廟，在家拜土地公的人則面對家中供奉的土地公神像。請恭敬地提供您的姓名、出生日期、居住地，以及您所期盼的祝願，如事業、學業、健康、平安；然後，懇請土地公施予神威加持，保佑如願以償。
🟡拜土地公流程4：擲杯
當香燒的剩下3分之1時，可以擲杯來詢問土地公是否對這次的供品感到滿意，確保願望是否清晰傳達，以及是否可以燒準備的金紙。如果擲出聖杯即可燒金紙，燒盡金紙後，再次以雙手向著天公和土地公鞠躬敬拜，表達謝意。
國曆3月20日（農曆二月初二）上午8時～下午16時
📍土地公頭牙拜拜地點
可至土地公廟，或在家、店鋪內供奉土地公神像、神龕處祭拜。若無供奉神像、神龕，可於門口朝外拜。
🟡麻糬：象徵把錢「黏」過來。
🟡帶殼花生：代表好運發生、健康長壽。
🟡甜糕點：有步步高升、業績長紅等意思。
🟡吉祥水果：鳳梨、蘋果、橘子，象徵平安吉利旺旺來
其實拜土地公時並沒有硬性規定該說哪些話，只要保持著「虔誠的心」請安、說明目的即可。但建議拜拜時，請務必明確報出「自己的姓名、出生年月日、住家及公司地址」。以下簡單提供例句供大家參考。
「土地公好，○○○向您請安問好，出生於○○年○月○日，住在○○○（住家地址），在此準備了一些供品與水果向您敬拜，誠摯祈求土地公加持○○○（心願），並保佑（心願），一切順利。」
■ 禁忌1：避免芭樂、番茄、檸檬、釋迦或梨子等水果，一方面被認為籽多不潔，另一方面與商業文化中的諧音聯想有關，例如「芭樂票」、「翻盤」等有不吉利的象徵。
■ 禁忌2：避免嬉鬧、抱怨經營不順，拜拜時忌諱抱怨，等於把負能量帶到隔年。
■ 禁忌3：儀式尚未完成前就分食供品。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。