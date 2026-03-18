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▲方志友坐輪椅參加金馬獎，楊銘威替她拿拐杖。（圖／翻攝自IG@beatricefang）

方志友、楊銘威今（18）日爆出11年婚姻玩完，他們是演藝圈出了名的恩愛夫妻，婚後育有1子1女，從早期同一家經紀公司一起打拚，到後來兩人戲越演越多，楊銘威天生的幽默感也受到許多節目青睞，在主持界闖出一片天，方志友則是拿了金馬女配，和經紀人自立門戶，夫妻的事業交給不同的經紀人打理，也鮮少同框，就連IG合照也是2024年12月方志友生日的時候。記者詢問兩人共同好友賈靜雯，原本回訊息都很快的她，如今也神隱，截稿前尚未得到回覆。方志友當初和楊銘威合作《我的寶貝四千金》來電，23歲就帶球嫁，後來又生了兒子，即便步入家庭，兩人在演藝圈仍交出漂亮成績單，記者曾在東區巧遇他們一家四口，他們穿著一樣配色的衣服，沒有多加喬裝，互動就如同尋常夫妻，未見異樣。只是隨著名氣、工作越來越多，方志友和原本的經紀人自立門戶，和楊銘威已不再是「同門關係」，就連傳婚變問回應，也要分別找不同的經紀人。方志友的IG版面已許久不見老公，上一次同框是2024年12月她生日的時候，還更早之前是2024年10月她坐輪椅出席金馬獎時，楊銘威替她拿拐杖，顧前顧後，還有賈靜雯生日時一行友人的大合照。對於許久未PO夫妻合照，方志友曾笑說一家人出去玩，他們只能互拍，沒辦法同時入鏡，而且私下打扮都很邋遢，不適合PO上網。之前劉品言和連晨翔宣布結婚、懷孕，一同出席《舊金山美容院》宣傳記者會，方志友以「假戲真做前輩」身分分享心得，她吐槽楊銘威曾在她懷孕時，阻止她吃太多甜食，因為擔心她變太胖，一方面不健康，一方面到時候要回歸螢光幕會瘦得很辛苦，結果方志友大哭，說要把楊銘威養的蜥蜴殺來吃，惹得現場笑聲不斷。而如今爆出婚變，雙方經紀人皆表示，「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」記者詢問兩人共同好友賈靜雯，平時回覆超快的她，目前神隱中，截稿前尚未得到回應。