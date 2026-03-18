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中東局勢升溫引爆能源與原物料連鎖上漲，連平價美食也難逃衝擊。泰國街頭最具代表性的路邊攤近期紛紛調漲價格，讓不少民眾明顯感受到生活壓力升高。綜合外國媒體報導，泰國曼谷多數路邊攤業者已將餐點價格上調5泰銖（約新台幣約4.5元）。曼谷攤販協會會長雅達．蓬佩川帕（Yada Pornpetrampa）指出，能源價格上漲帶動運輸成本增加，對未受政府價格管制的小型與中型業者衝擊尤為明顯。她表示，壓力不僅來自燃料，食材、包裝與日常耗材成本也同步上升，使攤販經營成本全面攀升。對於仰賴現點現做的餐飲業者來說，這波漲勢幾乎難以吸收。其中，多種常用食材價格明顯上揚。像是打拋葉過去每公斤約35至40泰銖，如今已漲至50至55泰銖；中大型檸檬價格也從每顆3泰銖上升至約4.5至5泰銖，讓業者備感壓力。這波漲價潮正值中東衝突進入第三週之際。國際能源供應不穩，引發亞洲各國對燃料短缺的憂慮，進一步推升食品與運輸相關成本。不只泰國受影響，印度多家餐廳與飯店業者也已警告，因烹飪用氣供應吃緊，可能出現營運中斷甚至暫停營業的情況。在全球供應鏈仍受戰事干擾之際，民生物價恐怕還會進一步調漲。