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▲立委陳清龍質詢關切養龍蝦等資安議題。（圖／記者李青縈攝）

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）昨日出自家版本的龍蝦開源服務「NemoClaw」，緊跟近期爆紅的AI助理「OpenClaw」話題。數位發展部部長林宜敬表示，AI代理模式長久來看會融入公務系統，但短期來看技術太新，現在仍隱含很多資安風險。立法院交通委員會今（18）日邀請數位發展部及國家科學及技術委員會「落實台灣AI治理與基礎建設，發展臺灣AI軟體產業」進行專題報告。立委陳清龍擔憂，現在「養龍蝦」熱門，微軟、Google推出限制，中國已經限制公部門、企業禁止養龍蝦，並且發布「龍蝦安全養殖手冊」，數位發展部是否有風險評估等作為。林宜敬說，近期開源軟體代理式AI「Open Claw」，可以透過龍蝦軟體，讓大型語言模型幫忙做事情，例如在Youtube發布影片、訂機票等；跟用ChatGPT等只是跟使用者對話、不會跟真實世界產生互動不同。然而，龍蝦會幫忙讓資安產生疑慮，甚至還會幫忙「刷卡」，甚至有用戶一覺醒來錢包破了一個洞。林宜敬表示，數位發展部在AI監管上應該要平衡，科技發展很快，前天擔心有很多風險，但昨天輝達發布「NemoClaw」後已經解決不少風險。立委黃健豪也關切政府對AI代理的態度跟政府管理角色為何？林宜敬表示，美國、中國、歐盟在AI發展的觀點非常不一樣，歐盟列出不可以發展的AI型態；美國認為法規會阻礙科技進展；中國則是國家說了算。新加坡、台灣、日、韓等中等民主國家都受到外交壓力，我國希望可以在美國跟歐盟模式找到平衡點。「以個人觀點來看，AI代理長久以來一定會融入公務系統」，林宜敬說，融入後可以對政府部門辦事效率大幅提升，但是技術實在太新了，會隱含很多資安風險。他也強調，台灣必須發展自己的算力，如果算力中心、AI模型都在海外恐怕面臨無法可管，因此也跟財政部、金管會合作放寬業者投資限制，目前算力中心已經收到鴻海申請投資。