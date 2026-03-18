藝人方志友與楊銘威結婚11年，卻傳出兩人決定將要協議離婚。楊銘威除了演藝工作之外，還與父親合開小籠包店「合府小籠湯包」，頗具名氣，招牌菜有21摺小籠湯包，另有獨特的「松露乾隆灌湯餃」，以及角瓜蝦仁湯包、蟹黃湯包等特色餐點，對外號稱打造「平價版鼎泰豐」，在Google評論上分數也不低，有4.4顆星，足見受歡迎程度。
楊銘威與父親共同創辦新品牌「合府小籠湯包」，原敦南店已歇業，目前僅有近國父紀念館的光復店。主打商品小籠湯包堅持每日手工現做黃金21摺，內餡選用台灣溫體豬後腿肉與宜蘭三星蔥，有著鮮嫩爆汁口感。小籠湯包售價8顆180元，4顆90元。
臭豆腐湯汁可當沾醬 松露乾隆灌湯餃由楊銘威研發
私房菜還有麻辣臭豆腐，兩段蒸煮工序讓手工臭豆腐吸飽麻辣醬汁，楊銘威還曾公開分享他自己的隱藏吃法，就是把小籠湯包沾著麻辣臭豆腐醬汁一起食用。
更具特色的菜色，還有由楊銘威研發並堅持保留的「松露乾隆灌湯餃」，以松露混入內餡，皮薄汁多。另外還有三鮮鍋貼、豆沙鍋餅等麵食，業者訴求打造「平價版鼎泰豐」。
合府小籠湯包
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私房菜還有麻辣臭豆腐，兩段蒸煮工序讓手工臭豆腐吸飽麻辣醬汁，楊銘威還曾公開分享他自己的隱藏吃法，就是把小籠湯包沾著麻辣臭豆腐醬汁一起食用。
更具特色的菜色，還有由楊銘威研發並堅持保留的「松露乾隆灌湯餃」，以松露混入內餡，皮薄汁多。另外還有三鮮鍋貼、豆沙鍋餅等麵食，業者訴求打造「平價版鼎泰豐」。