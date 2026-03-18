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民眾黨前主席柯文哲深陷京華城案爭議，一審宣判日期3月26日即將到來。由於其長子柯傅堯在東京大學博士班的畢業典禮安排在3月24日，日前律師團聲請暫時解除出境限制，不過台北地院已於昨（17）日駁回；這讓柯妻陳佩琪非常不滿，聲稱要請律師提抗告，她更喊出要跳樓證明丈夫清白。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡狠酸，清白不是哭出來的，陳佩琪不要整天只會靠、靠、靠，靠不停。吳靜怡喊話陳佩琪，清白不是哭出來，請柯文哲叫橘子回來，把單據拿出來！父親病危不能陪、母親跌倒不能顧、兒子畢業不能去，「你說你，想要逃，偏偏腳上有電子腳鐐」，法律就叫柯不要貪污，他偏偏就不要？柯文哲涉嫌違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信，並不是單純什麼扁帽工廠能比擬的，那如果柯文哲「沒一毛錢私用入自己口袋」，那請問柯文哲這麼多毛都去了哪裡？吳靜怡進一步提到，最近柯文哲在那邊質疑行政院長卓榮泰的單據，那可不可以把支出的單據都拿來看看？另外，許芷瑜被通緝在外，不只因為經手多筆沒申報的政治獻金，更應該說明清楚到底有沒有在京華城工地拿錢？錢一定有一個集散地，不在柯文哲的家，那都去了哪裡？「最矛盾的是一邊大喊司法迫害，一邊又要司法選擇相信柯文哲？」吳靜怡指出，法院給的駁回原因提到「難確保後續刑罰執行」，這句話就告訴他，不會無罪了！柯文哲夫妻的戰術只有「政治迫害」？清白為什麼不靠證據說話？為什麼永遠是靠眼淚、靠「我跳樓明志」來證明？拜託，不要整天只會靠、靠、靠，靠不停。