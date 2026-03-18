2026年3月20日（農曆二月初二）是土地公生日，也被稱為「頭牙」、「龍抬頭」，今年也恰巧遇到節氣春分，這天許多人都會祭拜土地公、做牙，你知道其實土地公一年有3個生日嗎？《NOWNEWS》一次整理土地公的3個生日、頭牙的牙意思、龍抬頭的由來及禁忌，讓你新的一年諸事順利、好運旺旺來。
為什麼土地公生日有3天？封神、生日、每年最後一次祭拜
土地公又稱為「福德正神」，根據《福德正神真經》記載，「二月初二日是加昇，封為福德正神」，所以農曆二月初二，是土地公封神的日子；《福德正神真經》中也記載，「八月十五神壽誕，農家魚民都歡迎」，代表這天是土地公的生日；最後是農曆十二月十六，雖然《福德正神真經》、《福德正神金經》沒有記載這天是土地公生日，但是這天是民間在農曆年前最後一次做「牙」，也就是尾牙，人們會在這天祭拜土地公、祈求財運的日子，所以也把這天當成土地公生日。
2026年土地公生日日期
📌3月20日（農曆二月初二）：土地公封神日。
📌9月25日（農曆八月十五）：土地公生日。
📌2027年1月23日（農曆十二月十六）：尾牙，農曆年前最後一天做牙、祭拜土地公的日子。
土地公手持東西不一樣、執掌也不同
民俗專家廖大乙表示，土地公神像手持的物品不同，代表執掌的項目也不同，民眾可以依自身需求，找尋土地公祭拜。另外，如果從事的是不正當的行業，想要祈求土地公保佑是行不通的，還會招來禍事。
📌拐杖：手拿拐杖的土地公多為巡視田水，適合農民或工程業者祭拜，可祈求土地豐收與工程順利。
📌元寶：元寶象徵財富，適合商人、業務員與金融業者祭拜，祈求財源廣進。
📌如意：如意代表事事如意和權力的象徵，比較適合公務員或求官運的人祭拜。
頭牙的「牙」是什麼意思？
民俗專家謝沅瑾表示，早期市場買賣是用雙方互相交易的方式，稱為「互市」，後來因為文字誤寫的關係，變成「牙市」，生意人會在每個月的初二、十六祭拜土地公，祈求財運亨通，這也被稱為「互祭」，後來因為文字誤寫的關係，變成「牙祭」、「做牙」。也有另一派說法認為，以前民間生活儉樸，吃東西以粗飽為主，要等到有祭祀的時候，才會有肉類可吃，肉類容易塞牙縫，就像特別為牙齒準備的食物一樣，因此稱為打牙祭。
「龍抬頭」由來：龍王被解封之日
民俗專家楊登嵙指出，民間傳說武則天廢唐立周稱帝，玉皇大帝得知勃然大怒，讓掌管雨水的海龍王3年內不能下雨；不過龍王憐憫人們，趁玉帝不在時降了一場大雷雨。玉帝得知之後將龍王趕出天庭、壓在山下，百姓得知此事後，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉帝，在農曆二月初二將龍王解封，因此這天就是龍王抬頭之日，稱為「龍抬頭」，掌管雲雨的龍王被釋放後，代表在此之後雨水會漸多。
龍抬頭禁忌：別敲水龍頭、洗衣服
1、不宜敲水龍頭：水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
2、忌吃龍蝦：龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
3、忌說「關門」2字：龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來，運氣阻滯。商店忌說「關門」，可改說「靠門」。
4、不宜喝粥：因為米粒代表龍子、粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
5、忌洗衣：龍抬頭不宜洗衣，因為洗衣服太大力，會無形傷害龍的皮，影響磁場。
6、不宜動刀與針線：古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
7、不宜磨食材：古人認為石磨是龍頭，所以這天會用到石磨的工作都要暫停，或是需要磨食材的料理也不要做，以免磨到龍的頭，讓龍王不開心。
8、忌在娘家過：龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜農曆二月二日回娘家，容易將娘家氣運往下壓。
資料來源：謝沅瑾、楊登嵙、廖大乙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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土地公又稱為「福德正神」，根據《福德正神真經》記載，「二月初二日是加昇，封為福德正神」，所以農曆二月初二，是土地公封神的日子；《福德正神真經》中也記載，「八月十五神壽誕，農家魚民都歡迎」，代表這天是土地公的生日；最後是農曆十二月十六，雖然《福德正神真經》、《福德正神金經》沒有記載這天是土地公生日，但是這天是民間在農曆年前最後一次做「牙」，也就是尾牙，人們會在這天祭拜土地公、祈求財運的日子，所以也把這天當成土地公生日。
2026年土地公生日日期
📌3月20日（農曆二月初二）：土地公封神日。
📌9月25日（農曆八月十五）：土地公生日。
📌2027年1月23日（農曆十二月十六）：尾牙，農曆年前最後一天做牙、祭拜土地公的日子。
民俗專家廖大乙表示，土地公神像手持的物品不同，代表執掌的項目也不同，民眾可以依自身需求，找尋土地公祭拜。另外，如果從事的是不正當的行業，想要祈求土地公保佑是行不通的，還會招來禍事。
📌拐杖：手拿拐杖的土地公多為巡視田水，適合農民或工程業者祭拜，可祈求土地豐收與工程順利。
📌元寶：元寶象徵財富，適合商人、業務員與金融業者祭拜，祈求財源廣進。
📌如意：如意代表事事如意和權力的象徵，比較適合公務員或求官運的人祭拜。
民俗專家謝沅瑾表示，早期市場買賣是用雙方互相交易的方式，稱為「互市」，後來因為文字誤寫的關係，變成「牙市」，生意人會在每個月的初二、十六祭拜土地公，祈求財運亨通，這也被稱為「互祭」，後來因為文字誤寫的關係，變成「牙祭」、「做牙」。也有另一派說法認為，以前民間生活儉樸，吃東西以粗飽為主，要等到有祭祀的時候，才會有肉類可吃，肉類容易塞牙縫，就像特別為牙齒準備的食物一樣，因此稱為打牙祭。
民俗專家楊登嵙指出，民間傳說武則天廢唐立周稱帝，玉皇大帝得知勃然大怒，讓掌管雨水的海龍王3年內不能下雨；不過龍王憐憫人們，趁玉帝不在時降了一場大雷雨。玉帝得知之後將龍王趕出天庭、壓在山下，百姓得知此事後，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉帝，在農曆二月初二將龍王解封，因此這天就是龍王抬頭之日，稱為「龍抬頭」，掌管雲雨的龍王被釋放後，代表在此之後雨水會漸多。
1、不宜敲水龍頭：水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
3、忌說「關門」2字：龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來，運氣阻滯。商店忌說「關門」，可改說「靠門」。
4、不宜喝粥：因為米粒代表龍子、粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
6、不宜動刀與針線：古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
7、不宜磨食材：古人認為石磨是龍頭，所以這天會用到石磨的工作都要暫停，或是需要磨食材的料理也不要做，以免磨到龍的頭，讓龍王不開心。
8、忌在娘家過：龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜農曆二月二日回娘家，容易將娘家氣運往下壓。
資料來源：謝沅瑾、楊登嵙、廖大乙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。