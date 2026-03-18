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被暱稱為「養龍蝦」的AI助理工具「OpenClaw」爆紅，搶著用「龍蝦」處理電腦任務，在全球社群媒體掀起一股「養龍蝦」風潮，也引發資安疑慮。今（18）日在立法院財政委員會也有立委透露，連股市分析師都在「養龍蝦」，這風險很高，要求金管會建立安全手冊。對此，金管會主委彭金隆表示，金融業是高度信行業，本來就有金融業運用人工智慧（AI）指引，對新事務也隨時檢討，已責成內部將「養龍蝦」管理規範納入指引，「一定會盡快處理」。國民黨立委賴士葆質詢金管會主委彭金隆，就先問「你有養龍蝦嗎？」彭金隆回應「沒有」，但這應該滿普遍。賴士葆則進一步指出，現在很多股市分析師也在用，風險也很高，有沒有了解券商是否也在使用？彭金隆表示，最近內部會議也非常關切這問題，已請相關單位開始針對「養龍蝦」使用及未來因應。賴士葆則點出券商使用的可能嚴重問題，他舉例若下指令給龍蝦「買1張台積電」，結果買了10張怎麼辦？彭金隆說，這就是管理問題，完全借重一個機器或程式來做，看到結果才知中間出錯，要金管會好好了解這情況。由於養龍蝦現在很紅，大家都在養，賴士葆也建議彭金隆去養一下，彭金隆也回應「當然可以」。賴士葆進一步追問金管會是否推出「養龍蝦」安全手冊？彭金隆表示，本來就有資安及內部控管，金管會對新事務也會隨時檢討，金融業是高度信賴行業，自己也應該有這樣的內控，若影響經營安全當然就會列入。賴士葆則要金管會未雨綢繆，對岸都有推出安全手冊，不能輸人家。彭金隆強調，這些管控措施都應該要做，金管會本來就有推出「金融業運用AI指引」，也已責成內部將如何使用這些AI Agent（人工智慧代理」軟體做好內控，原則很容易，要落實在金融業實作，必須仔細研究，雖然無法給確切時間，但「這種事能盡快一定盡快」。