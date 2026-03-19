3月20日不僅是節氣「春分」，更剛好遇到農曆二月初二土地公生日、頭牙、龍抬頭的日子，這天除了祭拜土地公，也是補財庫的好日子！傳說土地公是代表地方的財神，在這天準備供品祭拜、補財庫，可以讓你一整年財源滾滾來，荷包賺飽飽。《NOWNEWS》一次整理土地公補財庫方法、拜拜時間、發財水放哪個方位旺整年，以及找土地公補財庫的原因。
土地公是財神嗎？
易經專家王老師曾表示，嚴格來說土地公不算專職的財神爺，不過在民間認為「有土斯有財」，而土地公又是掌管土地、地方與地氣，只要土地興旺、作物豐收、店面生意興隆，財富自然就會來了，所以土地公也被視為守護地方、帶財的神明。而專司財運的財神爺不只有一位，文財神（如范蠡）、武財神（如關聖帝君、趙公明），以及五路財神等都是財神爺，掌管招財與財運流動，民眾祭拜多半是希望快速開財、提升事業或投資運勢，偏向「開源」，土地公則著重於「穩財」與「補財庫」。
什麼是「補財庫」？
「補財庫」就是向土地公祈求補足個人財運上的漏洞，讓賺到的錢能留得住、用得穩。王老師表示，聞名全台的南投紫南宮「借發財金」，就是典型土地公補財庫儀式，信眾向土地公借一筆象徵性的發財金，投入事業或生活運用，待財運好轉後再回來還金、答謝神恩。這類信仰也可以看出，土地公在民間並非單純的守護神，而是同時肩負著穩財、守財、養財的重要角色。
怎麼拜土地公、補財庫拜法
民俗專家楊登嵙表示，土地公生日、農曆二月初二也是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，農曆每月的初二、十六祭祀，稱為「做牙」，又稱「牙祭」，農曆十二月十六就是民間俗稱的「尾牙」，俗話說「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空」，可看出「頭牙」的重要性。由於土地公代表地方的財神，個人及許多公司都會準備供品祭拜「補財庫」，利用這一次的轉運機會，保佑今年旺財、大發利市。
📌拜土地公供品：
1、麻糬：傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，而且麻糬也象徵著黏錢。
2、糕點：因為土地公喜歡吃甜食，所以可以祭拜發糕、年糕、小糕點類的點心，象徵事業高升。
3、帶殼花生：代表「剝殼開運」的帶殼花生，也有「好事發生」的意思。
4. 水果：香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，有「招你來這旺」含義。
5、三色金：壽金、刈金、福金。
6、錢母：可準備2個50元，6個10元、8個1元銅板，形成數字268、金額168元的發財金，當成錢母。
📌拜土地公時間：俗話說「頭牙早，尾牙晚」，所以早上到中午之間為佳，避免下午參拜，因為土地公是老人家，下午有午睡的習慣，盡量不要在下午打擾土地公。
📌拜土地公的祝禱文：拜拜時要明確跟土地公報出自己的名字、出生年月日、住家及上班公司地址，祈求土地公賜財運、財氣，接著擲出1個聖杯，才表示土地公答應；若擲不到聖杯，可以再懇請土地公保佑幫忙，逢凶化吉、並賜財運、財氣，表明未來會更加努力，講完後再請土地公賜1個聖杯。祭拜結束後，也要誠摯向土地公感謝對自己的保佑，祭拜儀式才算順利完成。
📌自製「錢母」補財庫：把準備好的168元錢母，用自備容器裝土地公廟裡的水，如果在家裡拜拜則使用家中的水，將硬幣與水煮沸後，取出晾乾，這些硬幣就變成「錢母」，「錢母」可以放在家裡或公司「財位」或聚寶盆內，也可以攜帶在身上轉運、旺財運，煮過的水可以放涼用寶特瓶裝著，放在「財位」，這個水就是自製的發財水，2026年把發財水放在房子東方可旺「正財」，北方可旺「偏財」。
資料來源：王老師、楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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易經專家王老師曾表示，嚴格來說土地公不算專職的財神爺，不過在民間認為「有土斯有財」，而土地公又是掌管土地、地方與地氣，只要土地興旺、作物豐收、店面生意興隆，財富自然就會來了，所以土地公也被視為守護地方、帶財的神明。而專司財運的財神爺不只有一位，文財神（如范蠡）、武財神（如關聖帝君、趙公明），以及五路財神等都是財神爺，掌管招財與財運流動，民眾祭拜多半是希望快速開財、提升事業或投資運勢，偏向「開源」，土地公則著重於「穩財」與「補財庫」。
「補財庫」就是向土地公祈求補足個人財運上的漏洞，讓賺到的錢能留得住、用得穩。王老師表示，聞名全台的南投紫南宮「借發財金」，就是典型土地公補財庫儀式，信眾向土地公借一筆象徵性的發財金，投入事業或生活運用，待財運好轉後再回來還金、答謝神恩。這類信仰也可以看出，土地公在民間並非單純的守護神，而是同時肩負著穩財、守財、養財的重要角色。
民俗專家楊登嵙表示，土地公生日、農曆二月初二也是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，農曆每月的初二、十六祭祀，稱為「做牙」，又稱「牙祭」，農曆十二月十六就是民間俗稱的「尾牙」，俗話說「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空」，可看出「頭牙」的重要性。由於土地公代表地方的財神，個人及許多公司都會準備供品祭拜「補財庫」，利用這一次的轉運機會，保佑今年旺財、大發利市。
📌拜土地公供品：
1、麻糬：傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，而且麻糬也象徵著黏錢。
3、帶殼花生：代表「剝殼開運」的帶殼花生，也有「好事發生」的意思。
5、三色金：壽金、刈金、福金。
6、錢母：可準備2個50元，6個10元、8個1元銅板，形成數字268、金額168元的發財金，當成錢母。
📌拜土地公時間：俗話說「頭牙早，尾牙晚」，所以早上到中午之間為佳，避免下午參拜，因為土地公是老人家，下午有午睡的習慣，盡量不要在下午打擾土地公。
📌拜土地公的祝禱文：拜拜時要明確跟土地公報出自己的名字、出生年月日、住家及上班公司地址，祈求土地公賜財運、財氣，接著擲出1個聖杯，才表示土地公答應；若擲不到聖杯，可以再懇請土地公保佑幫忙，逢凶化吉、並賜財運、財氣，表明未來會更加努力，講完後再請土地公賜1個聖杯。祭拜結束後，也要誠摯向土地公感謝對自己的保佑，祭拜儀式才算順利完成。
📌自製「錢母」補財庫：把準備好的168元錢母，用自備容器裝土地公廟裡的水，如果在家裡拜拜則使用家中的水，將硬幣與水煮沸後，取出晾乾，這些硬幣就變成「錢母」，「錢母」可以放在家裡或公司「財位」或聚寶盆內，也可以攜帶在身上轉運、旺財運，煮過的水可以放涼用寶特瓶裝著，放在「財位」，這個水就是自製的發財水，2026年把發財水放在房子東方可旺「正財」，北方可旺「偏財」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。