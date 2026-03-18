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行政院長卓榮泰日前拿出赴日本觀賞世界棒球經典賽的相關單據，仍被在野黨立委質疑，持續緊咬不放。對於為何卓榮泰會稱是「自費行程」，居中協調的前駐日代表謝長廷則表示，依他的經驗，是為了台灣長遠的利益考慮。謝長廷表示，卓榮泰赴日為WBC加油，並未稱「外交突破」，反而在立法院幽默的答覆立委說：「沒有，只是突破捷克球隊的防線」，倒是不少人說，包括不在第一線的藍營人士，也持平的肯定是「外交上的突破」，例如國民黨前主席朱立倫、前立委費鴻泰。「的確不少人質疑明明是好事，為什麼卻說是私人自費？」謝長廷說，依他的經驗，是為了台灣長遠的利益考慮，「外交不是做短期生意，必須長期維持信任，為我們的國際友人的處境考慮，才能長期維持友好互動」。謝長廷指出，針對這次事件，中國在北京、東京兩地向日本政府表達嚴重抗議，但日本官房長官公開答覆「私人假日行程，不予置評」，台日雙方也以此定調，告知戰略夥伴的美國，中國雖然不滿，但也找不出繼續擴大攻擊的理由，而在時間表上，陸續有美日的川苗會，以及美中的川習會，大家不想鬧僵，這様平靜下來了，台灣並不吃虧，而且增加了國際友誼和信任。不過，謝長廷也感嘆說，台灣有些人一直要求卓榮泰改口日本之行是外交公務，不知他們的真正動機為何？有的也許好意，但如政府在壓力下輕易改口，那就不只是卓榮泰或台灣的誠信問題，日本政府的「不予置評」說法也失去依據，等於日本政府也說謊。謝長廷直言，在日本的親中派人士和中國政府等於撿到一把槍，可以群起對日本政府攻擊抗議，中國的外交人員也必然會在華府外交圈散布各種不利傳言，例如台灣故意說謊、台日算計或共謀等，挑撥離間台日美的信賴關係，在中國的攻擊下，日美陷入辯解守勢，氣勢必然大減，不利未來談判。謝長廷續指，中國可以義正詞嚴的批評日本政府說謊、美國知情包庇、違反友好條約等，將成為整個事件的贏家，而台灣則要承擔說詞反復、蓄意欺騙責任，失去友好國家的信賴，全盤皆輸。謝長廷提到，個人可以暢所欲言，增加流量，吸引鎂光燈，但台灣的外交處境艱難，第一線外交人員點滴爭取的成果，並不容易，卓榮泰或少數知情者也只能堅持，不能在壓力屈服。謝長廷說，有記者朋友問他，出任日本大使時己解散派系，並自嘲如離群孤鳥帶著不安和孤獨去日本，又被描黑成好像帶謝系做什麼壞事，是不是會感到委屈？他說台灣外交本來就是委屈，明明是駐日大使館、駐美大使館，為什麼要說成經濟文化代表處，而且是民間機構，能不委屈？「但覆巢之下無完卵，為了台灣國家的大利益下，個人哪能說什麼委屈！」